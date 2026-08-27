لازم يتباع | أيمن يونس : بيزيرا مش عايز الزمالك .. وإحنا مش عايزينه

علق أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، على موقف خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مؤكدًا أن رحيله سيكون الحل الأنسب حال عدم رغبته في الاستمرار داخل القلعة البيضاء.

وقال يونس، خلال تصريحات إذاعية: «رأيي في موضوع بيزيرا إنه يتباع، إحنا لينا كرامة.. اللاعب مش عايزنا وإحنا مش عايزينه».

وأضاف: «ياريت نكون عقلانيين في المواقف دي، ومنبصش لضغط السوشيال ميديا».

وتابع نجم الزمالك السابق: «لازم نحط النقط فوق الحروف، مينفعش بيزيرا يلعب في نادي الزمالك كده».

وكان الزمالك قد حقق فوزًا كبيرًا على البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يستعد الزمالك لمواجهة منتخب السويس بتروجيت، يوم الإثنين المقبل الموافق 31 أغسطس 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد القاهرة الدولي.