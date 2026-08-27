ريال مدريد يسعى لفك عقدة آرسنال في دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية مواجهة قوية تجمع بين ريال مدريد وآرسنال، ضمن منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2026/2027.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» قد أجرى، مساء اليوم الخميس، مراسم قرعة مرحلة الدوري في مدينة موناكو الفرنسية، والتي أسفرت عن تحديد منافسي ريال مدريد في النسخة الجديدة من البطولة.

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، بعد تطبيق النظام الجديد للمسابقة، حيث يخوض كل فريق 8 مباريات أمام 8 منافسين مختلفين، بواقع 4 مواجهات على ملعبه ومثلها خارج الديار.

ووفقًا لنتائج القرعة، يحل ريال مدريد ضيفًا على آرسنال في ملعب الإمارات، ضمن مواجهات مرحلة الدوري من البطولة القارية.

وتحمل المباراة أهمية خاصة للفريق الإسباني، في ظل امتلاك آرسنال أفضلية تاريخية واضحة خلال المواجهات السابقة بين الفريقين، إذ لم يتمكن ريال مدريد من تحقيق أي انتصار أمام النادي الإنجليزي حتى الآن.

وسبق أن التقى ريال مدريد وآرسنال في 4 مباريات بمختلف المنافسات، حقق الفريق اللندني الفوز في 3 منها، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

ويأمل ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري أبطال أوروبا، في كسر عقدته أمام آرسنال وتحقيق انتصاره الأول على الفريق الإنجليزي، في بداية مشواره القاري تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.