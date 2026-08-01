كواليس تمديد عقد مروان عطية مع الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مروان عطية لاعب وسط فريق الأهلي كان قد طلب تأجيل تمديد العقود إلى وقت لاحق، مشيرًا إلى أنه لم يكن لديه أي أزمة مطلقا في التوقيع على عقد جديد مع النادي.

تفاصيل تجديد عقد مروان عطية

وأوضح، أن عصام سراج الدين مدير قطاع التعاقدات بالنادي الأهلي، تواصل في ساعة متأخرة مساء أمس مع مروان عطية من أجل تمديد عقده، وذلك في اتصال هاتفي وبعدها حضر اللاعب وقام بالتوقيع الرسمي على عقود التمديد.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية: مروان عطية بعد ساعة واحدة من الاتصال، قام بالتوقيع الرسمي مع النادي الأهلي حتى 2030، وكان اللاعب عقده يتبقى فيه 3 مواسم لكن النادي قام بتقديره ماليا.

قيمة عقد مروان عطية مع الأهلي

وأضاف: النادي الأهلي منح مروان عطية، عقده وفقا للسقف المالي المحدد، بـ25 مليون جنيه سنويًا بالإضافة للمكافآت والحوافز المالية التي تُقدر بعشرة ملايين آخرى.

وشدد على أن هناك متغيرات تحدث باستمرار في الملفات الخاصة بتمديد العقود، لأن إدارة الكرة بالأهلي تعمل بجدية شديدة من أجل الإسراع في حسم الأمور للمحافظة على استقرار الفريق في منافسات الدوري المصري.

عقد مروان عطية الجديد مع الأهلي يكلف النادي 140 مليون جنيه

كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل العقد الجديد لمروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بعد تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات مقبلة.

تفاصيل تجديد عقد مروان عطية



وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن مروان عطية سيحصل على راتب سنوي يصل إلى 25 مليون جنيه، وفقًا للعقد الجديد المبرم بين اللاعب والنادي.

وأوضح المصدر أن الأهلي قام بتعديل عقد مروان عطية في الموسم الحالي، ليرتفع راتبه من 11 مليون جنيه إلى 25 مليون جنيه، بما يتناسب مع مكانته داخل الفريق خلال الفترة الحالية.