الست لما» يحظى بتفاعل لافت في السعودية.. إشادات بأجواء العرض والفيلم

حظي فيلم «الست لما» بحالة من الاهتمام والتفاعل بين الجمهور السعودي، بالتزامن مع بدء عرضه في دور السينما بالمملكة السعودية ، حيث لاقت الصور والمقاطع الخاصة بالعرض الخاص في الرياض انتشارًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مصحوبة بتعليقات تعكس حماس الجمهور لمشاهدة العمل.

وكان أبطال وصناع الفيلم قد احتفلوا بانطلاق عرضه في السعودية من خلال عرض خاص أقيم في العاصمة الرياض، وشهد حضور النجمة يسرا، إلى جانب الفنانتين ياسمين رئيس ودنيا سامي، وسط أجواء احتفالية وتفاعل من الجمهور الذي حرص على استقبال أبطال العمل والتقاط الصور معهم.

ومع تداول لقطات من الفعالية على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ الجمهور السعودي في مشاركة انطباعاته حول الفيلم وأجواء الاحتفال، حيث جاءت العديد من التعليقات في إطار من الحماس والإعجاب.

وكتب أحد المتابعين: «لازم نروح نحضر حبيبتنا»، فيما قال آخر: «أجواء جميلة»، بينما تساءل أحد الجمهور عن مستوى الفيلم قائلًا: «حلو الفيلم ولا».

كما لفتت أجواء العرض اهتمام عدد من المتابعين، وظهرت تعليقات مثل: «شكله الفيلم يجنن»، و«حبيبتي كتير حلو»، و«واو أجواء بالتوب»، إلى جانب تفاعل آخرين باستخدام القلوب والرموز التعبيرية، في إشارة إلى إعجابهم بما شاهدوه من لقطات للفعالية.

ويُعرض فيلم «الست لما» في دور السينما السعودية منذ 26 أغسطس الجاري، وذلك بعد طرحه في السينمات المصرية يوم 19 أغسطس.

وتدور أحداث الفيلم حول الإعلامية دينا الكردي، التي تتولى إدارة مركز معني بتمكين المرأة، وتقرر إطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمساندة السيدات ومواجهة المشكلات المرتبطة بالتعنت وغياب التفاهم داخل الحياة الزوجية.

ومع اتساع نطاق الحملة، تتحول القضية إلى موضوع مثير للجدل، وتنقسم الآراء حولها بين مؤيدين لما تطرحه الحملة ومعارضين لها، لتدخل الشخصيات في مجموعة من المواقف التي تكشف اختلاف وجهات النظر حول قضايا المرأة والعلاقات الزوجية.

ويأتي التفاعل السعودي مع «الست لما» بالتزامن مع بداية طرحه في دور العرض بالمملكة، وسط اهتمام واضح بأبطال الفيلم وفعاليات عرضه الخاص، وهو ما انعكس على حجم تداول الصور والمقاطع والتعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي.