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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أصيل هميم تكشف تفاصيل أغنيتها الخليجية الجديدة «عشان العشرة» .. وتعود إلى اللهجة الخليجية

النجمة العراقية أصيل هميم
النجمة العراقية أصيل هميم
أوركيد سامي

تستعد النجمة العراقية أصيل هميم لطرح أحدث أعمالها الغنائية خلال الفترة المقبلة، وتحمل الأغنية الجديدة عنوان «عشان العشرة»، في عودة إلى اللون الخليجي الذي شكل جانبًا مهمًا من تجربتها الفنية، وذلك بعد خوضها مؤخرًا تجربة مختلفة من خلال تقديم أغنية باللهجة المصرية.

وتتعاون أصيل هميم في أغنيتها الجديدة «عشان العشرة» مع مجموعة من أبرز الأسماء في صناعة الأغنية الخليجية، في عمل تراهن من خلاله على تقديم تجربة غنائية تحمل طابعًا مختلفًا، وتواصل بها حضورها في الساحة الفنية العربية.

وتأتي الأغنية من كلمات الشاعر شملان الخضاري، وألحان شقيقها علي هميم، فيما تولى علي بهرامي مهمة التوزيع الموسيقي، بينما أسندت مهمة المكس والماستر إلى جاسم محمد، في حين تتضمن الأغنية مشاركة «وتريات دبي» بقيادة الفنان هيثم سعدون، إلى جانب مشاركة كورال من الإمارات.

وكانت أصيل هميم قد حرصت خلال الفترة الماضية على تشويق جمهورها للعمل الجديد، قبل الإعلان رسميًا عن تفاصيله، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على موقع «إنستغرام» مقطع فيديو من داخل الاستوديو، ظهرت خلاله وهي تتفاعل مع موسيقى الأغنية، في إشارة إلى قرب طرح العمل واستعدادها لتقديمه لجمهورها.

ويعيد «عشان العشرة» أصيل هميم إلى اللهجة الخليجية بعد أحدث تجاربها الغنائية باللهجة المصرية، من خلال أغنية «وشكالي منك»، التي جاءت من كلمات وألحان جمانة جمال، وتوزيع موسيقي حسام صعبي.

وتتنوع اختيارات أصيل هميم خلال مسيرتها بين عدد من اللهجات والألوان الموسيقية، إلا أن الأغنية الخليجية تظل من أبرز المساحات التي قدمت من خلالها أعمالًا حققت حضورًا لدى الجمهور، وهو ما دفعها إلى العودة مجددًا إلى هذا اللون من خلال «عشان العشرة».

ويأتي اختيار أصيل هميم للأغنية الجديدة بعد فترة من التحضير والتأني، إذ حرصت على انتقاء تفاصيل العمل بعناية، سواء على مستوى الكلمات أو اللحن والتوزيع، بهدف تقديم أغنية تضيف إلى أرشيفها الفني وتنسجم مع مسيرتها التي شهدت خلال السنوات الماضية تنوعًا في الأعمال والتجارب.

وتسعى أصيل من خلال «عشان العشرة» إلى مواصلة النجاحات التي حققتها في مشوارها الغنائي، خاصة مع ارتباط اسمها بعدد من الأعمال الخليجية التي حظيت بانتشار واسع، إلى جانب قدرتها على الانتقال بين اللهجات العربية وتقديم ألوان غنائية مختلفة.

ومن المنتظر أن تكشف أصيل هميم خلال الفترة المقبلة عن المزيد من تفاصيل موعد طرح «عشان العشرة»، وسط حالة من الترقب بين جمهورها، الذي ينتظر الأغنية بعد التشويق الذي قدمته الفنانة من داخل الاستوديو.

ويحمل العمل الجديد كذلك خصوصية إضافية بالنسبة لأصيل هميم، من خلال تعاونها مع شقيقها الملحن علي هميم، في تجربة تجمع بينهما مجددًا ضمن عمل غنائي خليجي، إلى جانب مشاركة عدد من الموسيقيين وصناع الأغنية من الإمارات والخليج.

ومع اقتراب طرح «عشان العشرة»، تواصل أصيل هميم خطواتها الفنية بخيارات غنائية متنوعة، لتعود هذه المرة إلى اللون الخليجي في عمل جديد تراهن من خلاله على الكلمة واللحن والتوزيع، وعلى تقديم أغنية تلبي تطلعات جمهورها وتكون إضافة جديدة إلى مسيرتها الفنية.

النجمة العراقية أصيل هميم اخبار الفن نجوم الفن

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