محافظ الشرقية: تكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والميادين والطرق الرئيسية

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، انتظام سير العمل ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من داخل مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، في إطار المتابعة المستمرة لكافة القطاعات الخدمية والتنفيذية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وتابع المحافظ أعمال رفع الإشغالات، وتحسين مستوى النظافة، وضبط الأسواق والأسعار، وإقامة الأسواق والمعارض المخفضة لسد احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، مع التشديد على سرعة إنهاء طلبات المواطنين، بملفات التصالح وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وتراخيص المحال العامة، وغيرها من الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والميادين والطرق الرئيسية، والتصدي لكافة صور التعدي على حرم الطريق العام، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والمراكز.

وشدد على ضرورة استمرار أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول، والمتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة النظافة، حفاظاً على الصحة العامة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

ووجه بالتنسيق الكامل مع وكيل وزارة التموين، ومباحث التموين، لتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وجودة السلع المعروضة وصلاحيتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشدداً علي ضرورة التصدي بحزم لكافة أنواع المخالفات، وعدم التهاون مع أي تجاوز يمس حقوق المواطنين، مع تطبيق القانون على الجميع ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مخالفته.

وأكد محافظ الشرقية أهمية التنسيق الكامل مع مديريات التموين والجهات المعنية لإقامة أسواق ومعارض أهلا مدارس لبيع مستلزمات المدارس الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بجميع المراكز والمدن والأحياء، بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

ووجه بالمتابعة اليومية والمستمرة لكافة طلبات وخدمات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية، والعمل على سرعة فحصها وإنهائها في المواعيد القانونية المقررة، مع إزالة أي معوقات قد تحول دون حصول المواطنين على الخدمات بسهولة ويسر، موجهاً بضرورة متابعة ملفات التصالح، وتقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة، وتراخيص المحال العامة، والعمل على سرعة إنجازها وفقاً للقواعد والضوابط القانونية المنظمة.

وتابع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، الموقف التنفيذي في أول أيام انطلاق أعمال «الموجة الـ30» لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكداً ضرورة استمرار الحملات المكبرة للتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات والمخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد على أهمية المتابعة اليومية لأعمال الإزالة ورصد نتائج الحملات أولاً بأول، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون، لضمان تنفيذ المستهدف من الموجة وتحقيق الانضباط، مع عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

ونوه بأهمية سرعة تلقي شكاوى المواطنين الواردة إلى غرفة العمليات ومركز السيطرة الموحد، إلى جانب متابعة الشكاوى والتعليقات الواردة عبر الصفحات الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي، موجهاً بسرعة فحصها والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإبلاغ المواطنين بما تم اتخاذه من إجراءات.

وأشار إلى أن صوت المواطن محل اهتمام ومتابعة مستمرة، وأن الاستجابة السريعة للشكاوى والعمل على حلها تمثل أحد أهم مؤشرات جودة الأداء داخل الجهاز التنفيذي.

وقال إن مركز السيطرة الموحد يعمل على مدار ٢٤ ساعة لمتابعة الموقف التنفيذي والخدمي بالمحافظة، وتلقي البلاغات والشكاوى، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي طارئ أو ملاحظة، وتحقيق أعلى مستوى من التنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية.