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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه الشرقية تنفذ 180 حملة طرق أبواب للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تكثيف برامج التوعية المجتمعية التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة، والتعريف بالخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتها الأساسية.

ومن جانبه، أوضح اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة نفذت خلال الأسبوع عددًا من الأنشطة والفعاليات التوعوية استهدفت نحو ( ١٨ ) ألف مواطن، تضمنت تنفيذ (٢٠) ندوة توعوية و(١٥٠) نشاطًا للأطفال و١٨٠ حملة طرق أبواب وزيارات ميدانية بالقرى.

وأضاف أن الأنشطة تضمنت تنفيذ فعاليات توعوية للأطفال ضمن الأنشطة الصيفية بالتعاون مع مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم، إلى جانب تنظيم ندوات توعوية بكنيسة الشهيد ماريمينا بأولاد صقر ومطرانية السيدة العذراء مريم والشهيد ماريمينا بفاقوس، فضلًا عن تنفيذ ندوات بالمصالح الحكومية والإدارات الصحية والبيطرية.

وأشار رئيس الشركة إلى تنفيذ (١٨٠) حملة طرق أبواب وزيارات ميدانية لتوعية نحو (٢٥٠٠ )مواطن بأهمية ترشيد استهلاك المياه، خاصة خلال فصل الصيف، والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي، إلى جانب استطلاع آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة والعمل على تحسين جودتها.

أكد رئيس الشركة على  تنفيذ 340 وصلة مياه شرب لخدمة الأسر الأكثر احتياجًا بمركزي منيا القمح وكفر صقر، بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية مشيرا الي استمرار الشركة في تنفيذ برامج التوعية والمشاركة المجتمعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بما يسهم في نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي والبيئة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

الشرقية محافظ الشرقية شركة مياه الشرب والصرف الصحي ترشيد استهلاك

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