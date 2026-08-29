لدعمهم ورفع كفاءتهم.. أوقاف الشرقية تبدأ اختبارات خطباء المكافأة

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اهتمام المحافظة بدعم جهود وزارة الأوقاف في الإرتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأئمة والخطباء، وتوفير سبل التطوير أمام الكفاءات الدعوية، بما يسهم في تحسين أوضاعهم ودعمهم لأداء رسالتهم الدعوية بكفاءة، مشيداً بما تبذله مديرية أوقاف الشرقية من جهود للأرتقاء بمستوى الأداء الدعوي وتعزيز دور المسجد في خدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، أن المديرية تبدأ يوم الإثنين المقبل أول أيام اختبارات السادة خطباء المكافأة الراغبين في الإنتقال إلى بند «خطيب مكافأة على بند التحسين»، وذلك تمهيداً لنقل المستوفين للضوابط، بما يسهم في رفع المقابل المادي لهم، مشيراً إلى أن الإختبارات تستمر على مدار أسبوع كامل، وتعقد بقاعة التدريب بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق، تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن هذه الاختبارات تأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف للإرتقاء بالمستوى العلمي والمهني للخطباء، ودعم الكفاءات الدعوية، وإتاحة الفرصة أمام المستحقين للإرتقاء الوظيفي وتحسين أوضاعهم المادية، بما يتناسب مع ما يبذلونه من جهد في أداء رسالتهم، مؤكداً حرص المديرية على توفير بيئة مناسبة لإجراء الاختبارات وفق أعلى درجات الشفافية والانضباط.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن المديرية حريصة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، واختيار الأكفأ والأجدر وفقاً للضوابط والمعايير المحددة، مؤكداً استمرار دعم برامج التأهيل والتدريب ورفع كفاءة السادة الأئمة والخطباء، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء الدعوي ورسالة المسجد في نشر الفكر الوسطي المستنير.