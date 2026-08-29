قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمواج ملتم أغسطس تضرب سواحل الإسكندرية.. وتحذيرات من النزول للمياه
محافظ الدقهلية يتابع حصاد أول 28 يومًا من حملة «100 يوم صحة» في نسختها الرابعة
حكيم: أنا فاشل في استخدام السوشيال ميديا.. وأغاني جيلي كانت هتنتشر بقوة لو نزلت دلوقتي
وكيل الأزهر على رأس وفد المشيخة لتقديم العزاء في وفاة والدة أمين مجمع البحوث
وزير الخارجية ونظيره النرويجي يؤكدان على أهمية الحلول السياسية لتسوية أزمات المنطقة
بسبب ارتفاع الأمواج.. مرسى مطروح تغلق الطرق المؤدية إلى الشواطئ المفتوحة
5000 وحدة في 25 مدينة جديدة.. شروط حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك
طقس الأحد .. تحسن في درجات الحرارة واستمرار اضطراب الملاحة بالمتوسط
إنجاز جديد بمحطة الضبعة.. تركيب مكون "الحماية الجافة للوحدة النووية الثالثة
مخدرات وسلاح بـ 105 ملايين جنيه.. مصرع 5 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
في وردان.. شروط التقديم بمعهد تكنولوجيا النقل العام الدراسي الجديد
الأزهر للفتوى يكشف عن مساعدي وموالي النبي ﷺ.. أسماء شرفت بخدمته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لدعمهم ورفع كفاءتهم.. أوقاف الشرقية تبدأ اختبارات خطباء المكافأة

وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية
وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اهتمام المحافظة بدعم جهود وزارة الأوقاف في الإرتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأئمة والخطباء، وتوفير سبل التطوير أمام الكفاءات الدعوية، بما يسهم في تحسين أوضاعهم ودعمهم لأداء رسالتهم الدعوية بكفاءة، مشيداً بما تبذله مديرية أوقاف الشرقية من جهود للأرتقاء بمستوى الأداء الدعوي وتعزيز دور المسجد في خدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، أن المديرية تبدأ يوم الإثنين المقبل أول أيام اختبارات السادة خطباء المكافأة الراغبين في الإنتقال إلى بند «خطيب مكافأة على بند التحسين»، وذلك تمهيداً لنقل المستوفين للضوابط، بما يسهم في رفع المقابل المادي لهم، مشيراً إلى أن الإختبارات تستمر على مدار أسبوع كامل، وتعقد بقاعة التدريب بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق، تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن هذه الاختبارات تأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف للإرتقاء بالمستوى العلمي والمهني  للخطباء، ودعم الكفاءات الدعوية، وإتاحة الفرصة أمام المستحقين للإرتقاء الوظيفي وتحسين أوضاعهم المادية، بما يتناسب مع ما يبذلونه من جهد في أداء رسالتهم، مؤكداً حرص المديرية على توفير بيئة مناسبة لإجراء الاختبارات وفق أعلى درجات الشفافية والانضباط.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن المديرية حريصة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، واختيار الأكفأ والأجدر وفقاً للضوابط والمعايير المحددة، مؤكداً استمرار دعم برامج التأهيل والتدريب ورفع كفاءة السادة الأئمة والخطباء، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء الدعوي ورسالة المسجد في نشر الفكر الوسطي المستنير.

الشرقية محافظ الشرقية بالمستوى العلمي وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

علاقة عاطفية مع مصرى.. الداخلية تكشف لغز العثور على جثث سيدتين في الهرم

المتهم

قتـ.ل مسنة ونجلتها.. السائق المتهم : رفضت تدينى فلوس وشكيت فى سلوكها

الفنانة رحمه عصام مطربة. الفن الشعبي

تعرض المطربة رحمة عصام لهجوم من 4 ملثمين على طريق السنطة - زفتي

سعر الجنيه الذهب

نزل 1162 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

صورة ارشيفية

الكاميرات فضحته.. .. أغرب نهاية لـ حرامي في الأقصر قبل القبض عليه

صلاح

محمد علي خير لـ محمد صلاح: قرارك بشأن طرابزون غير موفق.. الحق نفسك

أسعار البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار البيض

ترشيحاتنا

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية تقرر تعديل بعض قواعد نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين

وزير المالية خلال الجولة

المالية: أدعو مصالح الضرائب والجمارك و«العقارية» للتسهيل والتبسيط لصالح متلقي الخدمات

عقارات

داكر عبداللاه: مراجعة عقود المطورين تعيد التوازن للسوق وتحمي حقوق الدولة والمطور والعميل

بالصور

بفستان ميتالك.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

ابتعدوا عن التوتر.. طرق بسيطة للتخلص من الدهون الحشوية في الجسم

طرق تساعد في التخلص من الدهون الحشوية في البطن
طرق تساعد في التخلص من الدهون الحشوية في البطن
طرق تساعد في التخلص من الدهون الحشوية في البطن

فيضانات نيبال.. كيف تنقل المياه الملوثة الأمراض المعدية وطرق الوقاية؟

فيضانات نيبال
فيضانات نيبال
فيضانات نيبال

دراسة تحذر.. عادة يقوم بها الآباء أمام الأطفال تؤثر على تطور اللغة والكلام

تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام
تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام
تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

المزيد