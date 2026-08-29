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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية في جولة مفاجئة بسوق اليوم الواحد بسبرباي لمتابعة التخفيضات | صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جولة مفاجئة بسوق اليوم الواحد بمنطقة سبرباي بمركز طنطا، لمتابعة توافر السلع والمنتجات والتأكد من تقديمها للمواطنين بالأسعار المخفضة المعلنة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين والتوسع في منافذ توفير السلع بأسعار مناسبة.

توجيهات محافظ الغربية 

وحرص المحافظ خلال الجولة على مراجعة أسعار السلع بنفسه والتأكد من الالتزام بالتخفيضات المعلنة، كما دار حوارًا مع عدد من المواطنين المترددين على السوق، واستمع إلى آرائهم بشأن الأسعار وجودة السلع وتوافر احتياجاتهم، وتعرف على مدى استفادتهم من التخفيضات، مؤكدًا أهمية استمرار هذه الأسواق في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

تحرك تنفيذي

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن أسواق اليوم الواحد والمعارض مستمرة ومنتشرة بمختلف المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، وتضم مختلف السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، مع استمرار المتابعة والرقابة عليها للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة المنتجات وتوافر السلع، إلى جانب العمل على التوسع في إقامة المزيد منها والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.

وشدد محافظ الغربية على استمرار المتابعة الميدانية للأسواق ومنافذ البيع، والتأكد من التزام العارضين بالأسعار والتخفيضات المعلنة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة، مؤكدًا أن المحافظة تواصل جهودها لتوفير السلع بأسعار مناسبة، بما يدعم استقرار الأسواق ويسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات تحسين خدمات المواطنين

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