قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح فوزي يحسم جدل "عضو مجلس النواب السابق" : لا يجوز إثباتها في بطاقة الرقم القومي
نزل 150 جنيها.. سعر الذهب في الصاغة الآن
وزارتا البترول والزراعة تنفيان تقليص حصة الأسمدة المدعمة
قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا
راحة سلبية لـ الأهلي بعد الفوز على دلفي وديا
الدواجن تتراجع .. أسعار الفراخ والطيور الحية اليوم السبت 29-8-2026
إنجاز هندسي جديد بمحطة الضبعة النووية: تركيب مكون الحماية الجافة (Dry Shielding) للوحدة الثالثة بنجاح
نيبال .. الفيضانات المدمرة ترفع عدد القتلى إلى 675 شخصاً
الجولة الثالثة تطرق الأبواب.. صراع القمة يشتعل ومواجهة قوية تنتظر الأهلي والزمالك
الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يعيق وصول الطواقم الطبية للمصابين بالضفة
وزير المالية: 2027/ 2028 ستكون موازنة تنمية الموارد المحلية
إصابة ٥ أشخاص باختناق في حريق بمصنع مشبك بكفر البطيخ بدمياط.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محلل فلسطيني: أمريكا عاجزة عن حسم الملف الإيراني.. وطهران ما زالت تملك أوراق ضغط

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تواجه الولايات المتحدة تحديات كبيرة في التعامل مع الملف الإيراني، في ظل استمرار امتلاك طهران قدرات عسكرية وأوراقًا سياسية واقتصادية تجعل من الصعب الوصول إلى حسم سريع للمواجهة، رغم الضغوط العسكرية والاقتصادية المفروضة عليها.

وأكد الدكتور نزار نزال، المحلل السياسي الفلسطيني، أن الولايات المتحدة لم تتمكن من تحقيق أهدافها في المواجهة الأخيرة مع إيران، مشيرًا إلى استمرار امتلاك طهران قدرات صاروخية وطائرات مسيرة قادرة على تنفيذ هجمات تمثل ضغطًا على الجانب الأمريكي.

وقال نزار نزال، خلال مداخلة عبر زووم من جنين:

«إيران تمثل صداعًا مزمنًا للولايات المتحدة، وواشنطن تبدو في حيرة بشأن الأدوات التي يمكن استخدامها للتعامل مع الملف الإيراني خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل استمرار امتلاك طهران لقدرات عسكرية متنوعة.

والتصريحات الأمريكية بشأن تدمير القدرات العسكرية الإيرانية لم تكن دقيقة، لأن استمرار امتلاك إيران لقدرات صاروخية وطائرات مسيرة وقابليتها لتنفيذ هجمات يكشف وجود فجوة بين التصريحات والواقع.

وهذا الوضع يمثل إحراجًا للنخب السياسية الأمريكية أمام الشارع الأمريكي وحلفاء واشنطن، خاصة أن الولايات المتحدة استطاعت خلال العقود الماضية إسقاط أنظمة عدة، لكنها تواجه صعوبة في حسم المواجهة مع إيران.

كما أن إيران تمتلك خبرة طويلة في التعامل مع العقوبات الاقتصادية والتحايل عليها، وبالتالي فإن تهديد الولايات المتحدة بمعاقبة الدول التي تتعامل مع طهران يواجه صعوبات عملية كبيرة.

وترتبط إيران بعلاقات اقتصادية وسياسية مع دول في الكتلة الشرقية، ومن الصعب على واشنطن فرض عقوبات على جميع الدول التي تتعامل مع طهران، خاصة الصين وروسيا.

وتجربة العقوبات المفروضة على روسيا بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أظهرت محدودية قدرة الإجراءات الأمريكية على تحقيق أهدافها الاقتصادية بشكل كامل.

كما أن التصعيد في الخطاب الأمريكي يرتبط أيضًا بالانتخابات النصفية المقبلة، التي تمثل تحديًا للرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري، خاصة مع الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة وتكاليف المعيشة.

وقد تمثل أزمة الطاقة خلال الفترة المقبلة تحديًا إضافيًا للولايات المتحدة وأوروبا وحلفائها، في ظل الاحتياج إلى إمدادات الغاز والطاقة، وهو ما يزيد من تعقيدات التعامل مع الملف الإيراني».

ايران الولايات المتحدة الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

فارة بها سلك تثير الذعر داخل مجلس الدولة بالرحاب

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

صلاح

محمد علي خير لـ محمد صلاح: قرارك بشأن طرابزون غير موفق.. الحق نفسك

صورة ارشيفية

الكاميرات فضحته.. .. أغرب نهاية لـ حرامي في الأقصر قبل القبض عليه

أسعار البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار البيض

مجلس الدولة

إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات

بنشرقي

أمير هشام يكشف موقف الأهلي من تجديد عقود أفشة وبن شرقي

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم.. سر صودا الخبز

ترشيحاتنا

اتصال هاتفى

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإيطالي سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

وزير دفاع النيجر الجنرال ساليفو مودي

وزير دفاع النيجر :تم السيطرة على الوضع في البلاد

أرشيفية

أيسلندا تصوت على إعادة فتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

بالصور

فستان لافت.. جومانا مراد تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

بالشورت.. نيرمين الفقي تخطف أنظار متابعيها بهذه الإطلالة

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

مع اقتراب العودة للمدارس.. ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟ دراسة توضح تأثيرها

ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟
ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟
ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟

بفستان ميتالك.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

المزيد