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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحيرة تتابع انتظام أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات في يومها الأول

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة
أ ش أ

 وجهت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، بالتعامل الفوري والحاسم مع كافة صور التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق الدولة وصونًا للرقعة الزراعية وفرضًا لسيادة القانون.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ البحيرة ، من داخل مركز التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة ، اليوم /السبت/ انتظام أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات والمخالفات في يومها الأول، والتي انطلقت اليوم السبت 29 اغسطس الجاري، وتستمر حتى 20 نوفمبر المقبل بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

كما وجهت محافظ البحيرة باستمرار المتابعة الدقيقة لمعدلات تنفيذ أعمال الموجة الـ30 على أرض الواقع، والتنسيق الكامل والمستمر بين الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية، لضمان سرعة تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري مع أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

وفي إطار الاستعداد للتعامل مع تداعيات حالة الطقس وخاصة ارتفاع الأمواج بالمناطق الساحلية، وجهت محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد والجاهزية، والاستعداد الكامل للتعامل مع أي تداعيات محتملة، مع استمرار التنسيق بين غرف العمليات ومركز السيطرة والتحكم، وسرعة التعامل مع أي بلاغات أو طوارئ، بما يضمن سلامة المواطنين.

كما تابعت جاكلين انتظام أعمال النظافة ورفع التراكمات والمخلفات بمختلف الشوارع والميادين، مع التأكيد على سرعة التعامل مع أي تجمعات للمياه أو مخلفات قد تؤثر على حركة المواطنين والمركبات، واستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات على مدار اليوم، وكذا اعمال تطهير صفايات ومطابق الأمطار.

وشملت المتابعة أعمال رفع الإشغالات والتعديات، والتأكيد على عدم السماح بوجود أي إشغالات تعيق حركة المواطنين أو تؤثر على المظهر الحضاري للشوارع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشددت محافظ البحيرة علي تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال والمنشآت الغذائية، للتأكد من توافر السلع الأساسية والالتزام بالأسعار المعلنة، وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان توافر السلع بالأسواق.

كما تابعت محافظ البحيرة من مركز السيطرة والتحكم انتظام العمل بمواقف السيارات، والتأكد من الالتزام بخطوط السير والتعريفة المقررة، وعدم استغلال المواطنين، مع سرعة التعامل مع أي شكاوى أو مخالفات، والتأكيد على انتظام حركة الركاب وتوافر وسائل النقل.

محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر التعديات على أملاك الدولة

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