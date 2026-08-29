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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أيسلندا تصوت على إعادة فتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

صوت الأيسلنديون اليوم السبت على مسألة إعادة فتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إذ انقسمت آراء سكان الجزيرة بعد حملة ركزت على تكاليف المعيشة والأمن والسيادة والسيطرة على مياه الصيد، بحسب رويترز.

والمؤشرات متقاربة للغاية لدرجة ​يتعذر معها التنبؤ بالنتيجة، حيث أشار استطلاع أجرته مؤسسة جالوب أمس الجمعة إلى أن أغلبية ضئيلة تعارض إعادة ‌فتح المفاوضات، في تحول طفيف عن الاستطلاعات السابقة التي أشارت إلى تقدم ضئيل لمؤيدي استئناف المفاوضات.

ويقول مؤيدو حملة "نعم" الداعمون للمفاوضات إن الانضمام إلى التكتل قد يخفف من حدة ارتفاع أسعار الفائدة ويوفر مزيدا من الأمن في عالم يشهد اضطرابات بسبب الحرب في أوكرانيا وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جزيرة أخرى في القطب الشمالي، وهي جرينلاند.

أما دعاة حملة "لا"، فيقولون إن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يهدد سيادة الجزيرة ومياه الصيد الخاصة بها.

وقال الرئيس الأيسلندي السابق أولافور راجنار جريمسون، وهو أحد المعارضين ⁠للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "اليوم هو موعدنا مع التاريخ".

وإذا صوت الناخبون بالموافقة، فإن ذلك سيؤدي فقط إلى فتح الباب أمام إجراء مباحثات مع بروكسل. وعندئذ سيتعين على أيسلندا إجراء استفتاء ثان، على الأرجح بعد عدة سنوات، حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

و تقدمت أيسلندا لأول مرة بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 2009، في خضم أزمة مالية ضربت اقتصاد البلاد الصغير والمعرض بشدة للتأثر بالعوامل الخارجية. وانتهت المحادثات في 2013 عندما قررت حكومة متشككة في الاتحاد الأوروبي تجميد العملية.

الأيسلنديون مفاوضات الاتحاد الأوروبي اضطرابات الحرب دونالد ترامب

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