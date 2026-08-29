اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره التركي لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، اليوم السبت ٢٩ أغسطس، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين بشأن مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تناول الاتصال آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التصعيد الراهن، حيث أكد الوزيران أهمية تكثيف المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة وخفض التوتر، والعمل على استعادة المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، والتمسك بمذكرة تفاهم إسلام آباد، بما يهيئ الأجواء للتوصل إلى تفاهمات شاملة ومستدامة من شأنها الإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.