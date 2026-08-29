الحماية المدنية الجزائرية: إخماد 118 حريقًا من أصل 123 خلال 24 ساعة

تمكنت وحدات الحماية المدنية الجزائرية من إخماد 118 حريقًا من أصل 123 حريقًا تم تسجيلها بعدد من الولايات خلال الـ24 ساعة الأخيرة وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم السبت.

وذكرت المديرية العامة للحماية المدنية، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الحرائق شملت الغطاء النباتي و المحاصيل الزراعية وواحات النخيل و أحزمة التبن، مشيرة إلى أن عمليات الإخماد لا تزال متواصلة للسيطرة على 5 حرائق أخرى، منها حريقان في ولاية جيجل، وحريقان في ولاية سطيف، وحريق واحد في ولاية تبسة.

وأضافت أن حريق الغابة ببلدية تاكسنة في ولاية جيجل، وتحديدًا بمنطقة «مشتة الميسة»، أسفر عن إجلاء عدد من العائلات من منازلهم كإجراء احترازي، إلى جانب تدعيم فرق التدخل بطائرتين من نوع «AT802».

وأشارت إلى أنه بعد إبعاد الخطر، عاد الأهالي إلى مساكنهم، فيما تواصل وحدات الحماية المدنية جهودها للتعامل مع الحرائق المتبقية.