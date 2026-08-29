معهد تريمبوس الهولندي يحذر من حبوب مخدرة على شكل رأس ترامب

أصدر معهد تريمبوس الهولندي، المتخصص في الإدمان والصحة النفسية، أمس الجمعة، تحذيرا عاجلا من "حبوب إكستاسي" المخدرة على شكل رأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار المعهد إلى رصد هذه الحبوب بعد تسليم عدة عينات منها أخيرا إلى شبكة مراكز تفحص المخدرات، بحسب "أسوشيتد برس".

وتحمل الحبوب على أحد وجهيها صورة لرأس ترامب، وعلى الوجه الآخر علامتي “NL” و“Trump”. وظهرت عينات منها باللونين الأخضر والأصفر.

ويعد الخطر الرئيسي أن الحبوب تحتوي على تركيز مرتفع من مادة PMMA، وهي مادة شبيهة بمادة MDMA الموجودة في الإكستاسي، لكنها تعمل ببطء أكبر.

وهذا التأخر في تأثير PMMA قد يدفع الشخص إلى تناول حبة أخرى ظنا منه أن الجرعة الأولى لم تؤثر، ما يرفع خطر الجرعة الزائدة وارتفاع حرارة الجسم بصورة قد تكون قاتلة.