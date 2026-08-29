إرهاب مليشيات المستوطنين.. اعتداءات الصحفيين الأجانب وحرق وتخريب بنابلس

واصل الإرهابيون من مليشيات المستوطنين اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وعلى جنسيات أخرى، في أعمال همجية منهم، تستهدف الحرق والتخريب لمدن أصحاب الأرض.

واعتدى المستوطنون على طاقم صحفيين أجنبي خلال هجوم على منزل عائلة الطوباسي في قرية جالود جنوب نابلس.

كما أفاد الهلال الأحمر بقيام الإرهابيين بالاعتداء على مركبة الإسعاف أثناء محاولة الوصول لأحد المنازل في بلدة قصرة جنوب نابلس.

وقال مدير الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني: المستوطنون يمنعون سيارات الإسعاف من الوصول إلى محاصرين في قصرة.

وأشعلت مليشيات المستوطنين النار وسط إطلاق نار ومحاصرة شبان داخل منازلهم في قرية قصرة جنوب نابلس.

كما أفاد صحفيون فلسطينيون بتعزيز جيش الاحتلال قواته في قصرة جنوب نابلس خلال حصار مستوطنين منزلا في البلدة.

خلال ذلك، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان:900 حريق أشعلها الاحتلال ومستوطنوه في الضفة منذ مطلع 2023 حتى 10 يوليو 2026.