ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 633 قتيلًا ونحو 3 آلاف مفقود

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت نيبال إلى 633 قتيلًا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 3 آلاف شخص.

وكانت السلطات النيبالية قد أعلنت في وقت سابق اليوم السبت ارتفاع عدد الوفيات إلى 616 قتيلًا.

وذكرت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» أن عمليات الإنقاذ دخلت يومها الرابع في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات، وسط استمرار جهود البحث عن الناجين ونقلهم إلى أماكن آمنة، في الوقت الذي تواصل فيه العائلات انتظار أخبار عن ذويها المفقودين.

وفي نوواكوت، إحدى المناطق النيبالية الأكثر تضررًا من الفيضانات، استأنفت المروحيات عمليات الإنقاذ قبل ظهر اليوم، بعد أن أدت الأحوال الجوية السيئة إلى تعليق عمليات الإنقاذ الجوي مؤقتًا.

وحملت بعض المروحيات مساعدات إغاثية، من بينها الملابس والمعكرونة سريعة التحضير والبسكويت والأرز، فيما عادت مروحيات أخرى من المناطق المتضررة وهي تقل ناجين.

وفي العاصمة كاتماندو، تجمع أقارب وأصدقاء خارج المستشفى الحكومي الرئيسي منذ ساعات الصباح الباكر، بحثًا عن معلومات بشأن ذويهم الذين لا يزالون مفقودين.

وتنقل الأهالي بين مكتب المساعدة ولوحة إعلانات المستشفى، حاملين صور ذويهم، ويبحثون في قوائم المرضى والمصابين، على أمل العثور عليهم أو معرفة مصيرهم.