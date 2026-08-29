ماس كهربائى.. الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل مصنع حلويات بدمياط

تعمل قوات الحماية المدنية بدمياط، الآن على إخماد الحريق الذي شب داخل أحد مصانع الحلويات والمتخص في صناعه المشبك داخل إحدى قري كفر البطيخ التابعه لمحافظه دمياط.

كان اللواء وائل الاشوح مدير أمن دمياط، تلقي إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل أحد مصانع الحلويات بكفر البطيخ .

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق وبالفعل تجري الآن اعمال السيطرة على الحريق.

وأصيب ٥ أشخاص بحالات اختناق أثناء اشتعال النيران وتم نقلهم إلى المستشفى لاسعافهم وتلقي العلاج.

واكدت التحريات الأولية أن السبب قد يكون ماس كهربائى أدى للاشتعال الحريق بالمصنع.