الحرب تُلقي بظلالها على الاقتصاد الإيراني مع تشديد أمريكا للعقوبات



يُقر القادة الإيرانيون بالخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع الولايات المتحدة، حيث دعا المرشد الأعلى، الحكومة إلى معالجة هذه الصعوبات، بينما أفاد الرئيس بأن التجارة الخارجية قد انخفضت بنسبة 35 بالمائة بسبب العقوبات والحصار الأمريكي.

جاءت هذه التحذيرات في الوقت الذي يهدد فيه قادة آخرون الولايات المتحدة بالرد العسكري ويعلنون أن البحرية الإيرانية تسيطر على مضيق هرمز، وهو الممر المائي الاستراتيجي الذي يمنح إيران نفوذاً من خلال قدرتها على تعطيل أسواق الطاقة العالمية.

مع دخول الحرب الآن شهرها السادس، ووصول المفاوضات إلى طريق مسدود، كثفت إدارة الرئيس دونالد ترامب جهودها لمعاقبة إيران مالياً بما وصفته بـ "يوم النصر الاقتصادي".

حذرت واشنطن الدول وضرورة قطع علاقاتها التجارية مع إيران وإلا ستواجه عقوبات ثانوية، على الرغم من أن وزارة الخزانة لم تصل إلى حد فرض عقوبات على شركاء إيران التجاريين الرئيسيين مثل الصين والهند، الأمر الذي قد تكون له تداعيات على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

أصدر مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية بشكل منفصل عقوبات تستهدف كياناً واحداً مقره في هونج كونج وشخصاً واحداً مرتبطاً ببنك ملي الإيراني، وذلك وفقاً لإشعار نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني.

وتزيد حملة العقوبات من تفاقم آثار الحرب على الاقتصاد الإيراني، حيث بلغ التضخم السنوي 66 بالمائة الشهر الماضي.

دعا المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علنًا منذ هجوم 28 فبراير الذي أودى بحياة والده، المرشد السابق علي خامنئي، الحكومة إلى معالجة الصعوبات الاقتصادية.

وجاء في بيان مكتوب منسوب إلى خامنئي: "هناك حاجة إلى معالجة سلسلة التحديات الاقتصادية والمعيشية بجدية، مثل التضخم والبطالة وإدارة الأسعار وسوق السلع والخدمات".

صرح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان لوسائل الإعلام الرسمية بأن الصادرات والواردات الإيرانية تراجعت بنسبة 35% تقريباً بسبب العقوبات الأمريكية والحصار البحري للموانئ الإيرانية.

لكنه قال إن إيران تمكنت من بيع حوالي 90 مليون برميل من النفط خلال مذكرة التفاهم قصيرة الأجل التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في يونيو، عندما سمحت واشنطن بمبيعات النفط الإيراني.

في ظل تركيز الولايات المتحدة على حملة الضغط الاقتصادي، سعى آخرون إلى إحياء الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

التقى رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالقيادات الإيرانية في طهران يوم الخميس. وأكد خلال اللقاء على أهمية عودة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى وضعها قبل الحرب.

وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الجمعة، المحادثات مع آل ثاني بأنها جيدة.