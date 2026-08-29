استغاثة عاجلة| أسرة مصرية تناشد الخارجية بالتدخل لعودة نجلها من السعودية عقب إصابته بأزمة نفسية

استغاثة عاجلة أطلقتها أسرة شاب مصري متواجد بالمملكة العربية السعودية، بعد انقطاع أخباره بشكل كامل، وسط مخاوف بالغة على حياته وسلامته، مطالبة وزارة الخارجية المصرية والقنصلية العامة في الرياض بسرعة التدخل والاطمئنان عليه.

وقالت الأسرة إن نجلها عمر إبراهيم أبو السعود حسن أمين، مواليد 22 مارس 1995، ومن أبناء ميت حلفا – الإصلاح الزراعي – مركز قليوب بمحافظة القليوبية، متواجد في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية منذ نحو عام.

ظروف صعبة وأزمة نفسية

وأضافت الأسرة أن الشاب تعرض خلال الفترة الأخيرة لظروف صعبة وأزمة نفسية حادة، الأمر الذي دفعه إلى ترك عمله، قبل أن تنقطع أخباره تمامًا، مؤكدين أنهم لا يعلمون مكان وجوده الحالي أو أي تفاصيل عن حالته.

وأعربت الأسرة عن بالغ قلقها على نجلها، خاصة في ظل ظروفه النفسية والصحية، مطالبة بسرعة التحرك للوصول إليه والتأكد من سلامته، ومساعدته على العودة إلى أسرته إذا كان بحاجة إلى ذلك.

مناشدات بإيجاده

وناشدت الأسرة وزارة الخارجية المصرية، وقطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والقنصلية العامة المصرية في الرياض، والجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية، سرعة التدخل والتعامل مع الاستغاثة، وبذل كل الجهود الممكنة للبحث عن الشاب والاطمئنان على حالته.

كما طالبت الأسرة كل من لديه أي معلومات عن الشاب أو مكان تواجده في منطقة الرياض، بالتواصل مع أسرته أو الجهات المختصة، مؤكدة أن هدفها الأول هو الوصول إليه والتأكد من أنه بخير وإعادته سالمًا إلى أهله.

وتعيش أسرة الشاب حالة من القلق الشديد منذ انقطاع أخباره، آملة في أن تصل استغاثتها إلى المسؤولين والجهات المعنية، وأن تنتهي الأزمة بعودته سالمًا إلى أسرته.