مصر والكويت تدعوان أمريكا وإيران للعودة إلى المسار الدبلوماسي

أكدت مصر والكويت اليوم السبت ضرورة خفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية .

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى اليوم بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية المتسارعة وسبل احتواء التصعيد في المنطقة ، وفق بيان للخارجية المصرية.

وتناول الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية والتصعيد الراهن، حيث اتفقا على أولوية خفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، والتمسك بمذكرة تفاهم إسلام آباد باعتبارها إطاراً يمكن البناء عليه لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى حلول سياسية تسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر وعدم الاستقرار.

كما بحث الوزيران الشواغل الأمنية في المنطقة، وأكدا أهمية معالجة مختلف مصادر التوتر بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي، وضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والعمل على تسوية الخلافات بالوسائل السلمية والدبلوماسية.