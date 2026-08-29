مملكة البحرين تعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جراء حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من مناطق شمال شرقي البلاد، وأسفرت عن مصرع وإصابة عشرات الأشخاص، فضلًا عن خسائر مادية جسيمة.

وعبّرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) - عن خالص تعازي مملكة البحرين ومواساتها للحكومة والشعب الجزائري ولأهالي وذوي الضحايا، سائلة المولى (عز وجل) أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ المفقودين ويردهم سالمين إلى ذويهم.