الهلال الأحمر الفلسطيني: تعنت الاحتلال يؤثر سلبا على تقديم خدماتنا بالضفة

أكد مدير الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني عيد دويكات، أن تعنت الاحتلال يؤثر سلبا على تقديم الخدمات الإنسانية و الطبية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال دويكات، في مداخلة لقناة (القاهرة) الإخبارية اليوم، "إن قوات الاحتلال تعدت أمس على طواقمنا الطبية في جنين بالضفة الغربية ومنعت وصولهم لانتشال الشهداء في تلك المنطقة".

وأضاف أن قوات الاحتلال تعيق وصول طواقمنا الطبية للمصابين وطالبي الخدمة في قرى المغير وأبو فلاح وتمنعها من أداء مهامها ، فيما قامت طواقمنا الطبية صباحا بنقل إصابتين في مخيم الأمعري إلى المستشفيات نتيجة اعتداء قوات الاحتلال على المواطنين في المخيم.

وأشار إلى أن إعاقة قوات الاحتلال لطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى المستغيثين في المناطق المتعددة بالضفة الغربية وزيادة عدد البوابات يؤدي إلى صعوبة الوصول للمناطق والمواطنين.

وأوضح أن الإعاقات على الخدمات الإنسانية في الضفة الغربية في تزايد و هو ما يشكل خطرا كبيرا على عمل طواقم الإغاثة و المؤسسات الإنسانية في الضفة الغربية.

كان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن إصابة شخصين برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الأمعري في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية وتم نقل الإصابتين إلى المستشفى رغم إجراءات الاحتلال التعسفية.