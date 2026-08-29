وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإيطالي سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

جري اتصال هاتفي اليوم السبت ٢٩ اغسطس، بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي.

تناول الوزيران خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا، والبناء على ما تشهده من زخم وتطور في مختلف المجالات، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية واهمية العمل علي تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار، وخفض حدة التوتر، وتجنب أي تصعيد عسكري من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة، أو التأثير على أمن وحرية الملاحة.