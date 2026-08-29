التشيك تعلن تقديم مساعدات إنسانية إلى نيبال عقب الفيضانات

أعلن وزير الخارجية التشيكي بيتر ماسينكا، أن بلاده ستقوم بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 2.5 مليون كرونة تشيكية إلى نيبال في أعقاب الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت الحدود بين البلاد و منطقة التبت الصينية.

ونقل راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم السبت عن وزارة الخارجية التشيكية قولها إنه لم ترد أية معلومات تفيد بوجود مواطنين تشيكيين بين القتلى أو المفقودين جراء الفيضانات..مشيرة إلى أن 21 شخصا مسجلون على أنهم متواجدون في نيبال عبر نظام التسجيل عند السفر للخارج والخاص بالوزارة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال قد أفادت بارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 626 قتيلا وأكثر من 2400 مفقود.

وجرفت الفيضانات والانهيارات الطينية المفاجئة التي وقعت على طول الحدود بين نيبال ومنطقة "التبت" الصينية يوم الأربعاء الماضي عدة قرى وألحقت أضرارا بالطرق والبنية التحتية.. فيما أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الكارثة نجمت عن انهيار جليدي وتدفق للحطام.