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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر مرسيدس EQE موديل 2026 في السعودية.. بتصميم SUV رياضي

مرسيدس EQE موديل 2026
مرسيدس EQE موديل 2026
صبري طلبه

تواصل مرسيدس تعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية من خلال EQE موديل 2026، التي تجمع بين التصميم الرياضي والهوية الفاخرة، حيث تنتمي السيارة إلى فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخداماتSUV ، مع منظومة دفع كهربائية بالكامل.

محرك مرسيدس EQE موديل 2026 

تعتمد مرسيدس EQE 2026 على محركين كهربائيين يعملان مع ناقل حركة أوتوماتيكي بسرعات أحادية، فيما تنتقل القوة إلى العجلات عبر نظام دفع رباعي 4WD ، وتصل القدرة الإجمالية للمنظومة إلى 288 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 765 نيوتن متر.

مرسيدس EQE موديل 2026 

بطارية مرسيدس EQE ومدى يصل إلى 407 كيلومترات 

تستمد السيارة مرسيدس EQE موديل 2026 طاقتها من بطارية بسعة 90.6 كيلوواط ساعة، بمدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 407 كيلومترات، وعند استخدام شحن التيار المتردد AC، فتحتاج البطارية إلى نحو 10.75 ساعة للانتقال من 10 إلى 100%، بينما يستغرق شحنها من 10 إلى 80% حوالي 32 دقيقة.

تسارع مرسيدس EQE وقدرة السحب 

يمكن للسيارة مرسيدس EQE التسارع من الثبات 0 إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال 6.2 ثانية، في حين تصل قدرتها على السحب إلى 1,587 كيلوجرامًا. 

مرسيدس EQE موديل 2026 

أبعاد وتصميم مرسيدس EQE

يبلغ طول مرسيدس EQE نحو 4,863 ملم، مع عرض يصل إلى 1,940 ملم وارتفاع يبلغ 1,671 ملم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 3,030 ملم.

مرسيدس EQE موديل 2026 

ويظهر الطابع الرياضي للسيارة من خلال الجنوط المصنوعة من الألمنيوم، والتي تأتي بقياس 22 بوصة في الأمام والخلف، كما تعتمد EQE على مصابيح أمامية وخلفية بتقنيةLED ، في حين تحصل المرايا الخارجية على إمكانية الضبط والطي كهربائيًا، مع مؤشرات ضوئية، وسقف بانوراما.

سعر مرسيدس EQE موديل 2026 في السعودية

تبدأ أسعار مرسيدس EQE موديل 2026 في السوق السعودي من 516,000 ريال.

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