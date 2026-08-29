تدريبات خاصة لـ أحمد الجفالي في الزمالك تمهيدًا للعودة للتدريبات الجماعية

خاض التونسي أحمد الجفالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الأبيض للقاء منتخب السويس بتروجت في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.



وكان الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال حرص على وضع برنامج تدريبي خاص للجناح التونسي لتنفيذه في الفترة الحالية، تمهيدًا للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة منتخب السويس بتروجت، المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.