دغموم في مفترق طرق.. عرضان جزائريان وموقف المصري لم يُحسم

كشف الناقد الرياضي حامد وجدي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن آخر تطورات موقف الجزائري عبد الرحيم دغموم، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، من الرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح حامد وجدي أن النادي المصري تلقى عرضين رسميين من أندية جزائرية للحصول على خدمات دغموم، خلال الفترة الحالية.

وقال إن العرض الأول جاء من نادي مولودية الجزائر بقيمة مليون دولار، بينما تقدم اتحاد العاصمة بعرض تبلغ قيمته مليونًا و250 ألف دولار.

وأضاف أن قيمة العرضين قد تصل إلى نحو مليوني دولار حال احتساب الحوافز والمكافآت «البونص» المرتبطة بالصفقتين.

وأكد الناقد الرياضي أن إدارة المصري، برئاسة كامل أبو علي، ومحمد موسى مدير التعاقدات، تضع الحفاظ على استقرار الفريق كأولوية، ولا تنظر إلى المقابل المالي فقط عند حسم مصير اللاعب.

وبحسب ما كشفه حامد وجدي، فإن موقف رحيل دغموم عن المصري لا يزال 50-50، خاصة مع اقتراب غلق باب القيد في الجزائر يوم 31 أغسطس.

وشدد على أن إدارة النادي المصري لم ترفض العروض بشكل نهائي، لكنها في الوقت نفسه لم توافق حتى الآن على رحيل اللاعب، ليظل مستقبل دغموم مع الفريق مفتوحًا حتى الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات.