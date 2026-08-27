عبد الرحيم دغموم يرغب في الرحيل إلى اتحاد العاصمة

قال الإعلامي خالد الغندور، إن يريد الجزائري عبد الرحيم دغموم، لاعب المصري البورسعيدي، الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل امتلاكه عروضًا من الدوري الجزائري.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، يتمسك النادي المصري باستمرار اللاعب ضمن صفوفه، خاصة في ظل أهميته للفريق، حيث تستعد إدارة النادي لتقديم عرض جديد إلى دغموم من أجل تجديد عقده خلال الفترة المقبلة، ومحاولة إقناعه بالاستمرار مع الفريق.

وتابع، يمتلك دغموم عرضين من أندية الدوري الجزائري، الأول من اتحاد العاصمة، والثاني من مولودية الجزائر، وسط اهتمام قوي بالحصول على خدمات اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وعلم ستاد المحور من مصدر خاص، أن دغموم يفضل الانتقال إلى صفوف اتحاد العاصمة، حيث يسعى النادي الجزائري لحسم الصفقة خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود شبه اتفاق كامل بين اللاعب وإدارة النادي بشأن الشروط الشخصية.