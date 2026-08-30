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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مورينيو عن الكرة الذهبية: «البطولات وحدها لا تحدد أفضل لاعب في العالم»

مورينيو
مورينيو
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أثار البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، الجدل بتصريحات جديدة حول المنافسة على جائزة الكرة الذهبية، مؤكدًا أن الفوز بدوري أبطال أوروبا أو كأس العالم لا يجب أن يكون العامل الوحيد لتحديد أفضل لاعب في العالم.

مورينيو 

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، تعليقًا على معايير اختيار الفائز بالكرة الذهبية: «لا يمكنك منح الكرة الذهبية للاعب لمجرد أنه فاز بدوري أبطال أوروبا أو كأس العالم».

وأضاف مورينيو: «أفضل لاعب في العالم ليس بالضرورة من باريس سان جيرمان أو منتخب إسبانيا».

وتابع مورينيو: «هناك اثنان أو ثلاثة أو أربعة من أفضل لاعبي العالم.. ونحن نعرف من هم ونعرف أين هم: إنهم هنا».

وأثارت تصريحات مورينيو حالة من التكهنات حول هوية اللاعبين الذين يقصدهم، خاصة مع تأكيده أن هناك أكثر من لاعب يستحق أن يكون ضمن قائمة الأفضل في العالم، وأن حسم الجائزة لا ينبغي أن يعتمد فقط على تحقيق البطولات الجماعية.

وتُعد جائزة الكرة الذهبية من أبرز الجوائز الفردية في كرة القدم، وتشهد منافسة قوية بين نجوم العالم في كل موسم، حيث تجمع معايير الاختيار بين الأداء الفردي للاعب والإنجازات التي حققها مع ناديه ومنتخب بلاده.

وتبقى تصريحات مورينيو محل اهتمام جماهير كرة القدم، في ظل ترقب الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للجائزة والكشف عن هوية اللاعب الذي سيتوج بها.

مورينيو الاهلي الزمالك

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