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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد إسرائيلي جديد.. قصف وغارات تستهدف بلدات جنوب لبنان

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

شهد جنوب لبنان، اليوم الأحد، تصعيدا عسكريا إسرائيليا جديدا، مع تعرض عدد من البلدات والمناطق الحدودية لسلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي المكثف.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدات ميفدون وتولين والمنصوري ووادي السلوقي، إلى جانب المنطقة الواقعة بين بيت ياحون وبرعشيت.

كما ألقت القوات الإسرائيلية قنابل فوسفورية باتجاه محيط مرتفعات علي الطاهر، بالتزامن مع قصف طال دوحة كفررمان وتلة الدبشة ومحيط المرتفعات ذاتها.

وفي النبطية الفوقا، نفذت مسيرة إسرائيلية غارة، بينما تعرضت أطراف المنصوري وبيوت السياد لقصف متجدد، بالتزامن مع تمشيط بالرشاشات الثقيلة باتجاه بلدة حداثا.

وامتد القصف أيضًا إلى مجرى نهر زوطر، في مناطق متفرقة على جانبي النهر، وصولًا إلى محيط الجرمق والعيشية.

ويأتي هذا التصعيد وسط استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق جنوب لبنان، في ظل أجواء عسكرية متوترة تشهدها المنطقة الحدودية.

جنوب لبنان لبنان إسرائيل القصف الإسرائيلي على مناطق جنوب لبنان إسرائيل ولبنان

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