أزمة جديدة.. تصعيد من فاركو ضد الزمالك بسبب مستحقات متأخرة

كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن تقدم نادي فاركو بشكوى ضد القلعة البيضاء، بسبب المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بصفقتي انتقال الثنائي عمرو ناصر وأحمد شريف إلى صفوف الفريق الأبيض.

وكتب طارق السيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «فاركو يشكو الزمالك بسبب مستحقات صفقتي عمرو ناصر وأحمد شريف».

وكان الزمالك قد تعاقد مع عمرو ناصر وأحمد شريف قادمين من فاركو، ضمن تدعيمات الفريق للموسم الجديد، حيث انضم اللاعبان بعقود تمتد لعدة مواسم.

وبحسب تقارير صحفية، تقدم فاركو بشكوى رسمية إلى لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة من الصفقة، في ظل عدم سداد الجزء المتفق عليه من قيمة انتقال اللاعبين.

وتأتي شكوى فاركو في ظل أزمات مالية وإدارية متتالية يواجهها الزمالك، فيما ينتظر الناديان موقف اتحاد الكرة بشأن الشكوى والإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.

وكان الثنائي عمرو ناصر وأحمد شريف قد رحلا عن صفوف فاركو للانضمام إلى الزمالك، في الوقت الذي يسعى فيه النادي السكندري للحفاظ على حقوقه المالية وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين.