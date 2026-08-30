فاركو يلجأ لاتحاد الكرة ضد الزمالك بسبب مستحقات صفقتي عمرو ناصر وأحمد شريف

تقدم نادي فاركو بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد نادي الزمالك، بسبب عدم سداد مستحقات مالية متأخرة تخص صفقتي انتقال عمرو ناصر وأحمد شريف إلى صفوف الفريق الأبيض.

وجاءت الشكوى أمام لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، بعدما تأخر الزمالك في سداد عدد من الأقساط المستحقة لنادي فاركو، وفقًا للاتفاق المالي المبرم بين الناديين عند إتمام الصفقتين.

27 مليون جنيه مستحقات متأخرة

ويطالب فاركو بالحصول على إجمالي 27 مليون جنيه من نادي الزمالك، تمثل قيمة الأقساط المتأخرة في صفقتي عمرو ناصر وأحمد شريف.

وتبلغ قيمة المستحقات المتبقية في صفقة انتقال عمرو ناصر 18 مليون جنيه، موزعة على ثلاثة أقساط لم يتم سدادها حتى الآن.

كما تتضمن المطالبات المالية لنادي فاركو مبلغ 9 ملايين جنيه متبقية من قيمة صفقة أحمد شريف، بواقع ثلاثة أقساط مستحقة أيضًا.

فاركو يتمسك بحقوقه المالية

وأوضح فاركو في شكواه أن الأقساط المستحقة لم يتم سدادها في المواعيد المحددة وفقًا للعقود الموقعة بين الطرفين، حيث تعود بعض المستحقات إلى فترات بدأت منذ شهر ديسمبر الماضي واستمرت حتى شهر يوليو.

وطالب النادي لجنة شئون اللاعبين باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح، وإلزام الزمالك بسداد المستحقات المالية المتأخرة، مؤكدًا تمسكه بالحصول على كامل حقوقه التعاقدية.

وتأتي شكوى فاركو في ظل حرص الأندية على ضمان الحصول على مستحقاتها المالية في المواعيد المتفق عليها، خاصة في صفقات انتقال اللاعبين، مع اللجوء إلى الجهات المختصة في حالة عدم الالتزام ببنود العقود.

وتنتظر إدارة فاركو ما ستسفر عنه إجراءات لجنة شؤون اللاعبين خلال الفترة المقبلة، في ظل تمسك النادي بالحصول على قيمة الأقساط المتأخرة الخاصة بالصفقتين.