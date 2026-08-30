مصطفى محمد بعد وصوله كونيا سبور : سأرد على أرض الملعب

يخوض الدولي المصري مصطفى محمد تجربة جديدة في الدوري التركي، بعدما توصل نادي كونيا سبور إلى اتفاق مع نانت الفرنسي بشأن ضم المهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووصل مصطفى محمد إلى تركيا صباح اليوم الأحد، تمهيدًا لإتمام إجراءات انتقاله، وعلى رأسها الخضوع للفحوصات الطبية، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، التي تقدر قيمتها بنحو مليون يورو.

وأبدى المهاجم المصري حماسه للخطوة الجديدة عقب وصوله، مؤكدًا رغبته في تقديم أفضل ما لديه مع كونيا سبور، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة «Yenihaberspor»: «كونيا سبور نادٍ كبير، وأريد أن أبذل قصارى جهدي من أجلي ومن أجل هذا النادي».

كما وجه مصطفى محمد رسالة مباشرة لجماهير فريقه الجديد، قائلًا: «لن أقول أي شيء الآن، سأرد على أرض الملعب».

ويأتي انتقال اللاعب إلى كونيا سبور بعد فترة لم تكن مستقرة مع نانت، حيث ابتعد عن تدريبات الفريق الأول وتدرب لفترة مع الفريق الرديف، قبل أن يحسم قراره بالرحيل بحثًا عن فرصة جديدة للعودة إلى مستواه وإثبات نفسه.

وتعيد هذه الخطوة مصطفى محمد إلى الدوري التركي من جديد، بعدما سبق له خوض تجربة مع جالطة سراي، الذي انتقل إليه من الزمالك على سبيل الإعارة قبل أن يتم تفعيل بند الشراء بشكل نهائي.