لجنة أملاك الدولة ببني سويف تبحث القيمة السوقية لعدد من قطع الأراضي

عقد اللواء أحمد جمال الدين، السكرتير العام المساعد لبني سويف اجتماعًا بأعضاء اللجنة المختصة بتقدير وتثمين أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور عمرو محمود مدير إدارة أملاك الدولة، المهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة، المهندس محمد سعيد وكيل وزارة الإسكان، بجانب رؤساء المدن ذات الصلة، وباقي أعضاء اللجنة المعنية بدراسة وتقدير القيمة السوقية للأراضي محل الفحص.

ناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات والطلبات المتعلقة بتقدير القيم السعرية لقطع أراضٍ أملاك دولة ببعض مراكز المحافظة، والمقدمة من مواطنين أو جهات إدارية، حيث تم بحث كل طلب "على حدة"، والإطلاع على التقارير الفنية وأعمال المعاينات والمسح الميداني التي أتمت في هذا الشأن، مع مراعاة الاشتراطات التخطيطية والضوابط التنظيمية المعمول بها.

