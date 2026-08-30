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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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باقي 3 أيام.. الشروط الأساسية للقبول في منحة علماء المستقبل 2026/2027

منحة علماء المستقبل
منحة علماء المستقبل
خالد يوسف

مع إعلان انطلاق موسم التقديم لمنحة علماء المستقبل للعام الدراسي 2026/2027، تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور نحو هذه الفرصة الذهبية التي تمثل طوق نجاة حقيقيا للمتفوقين الطامحين في التعليم الجامعي المتميز، حيث لا تقتصر هذه المنحة الرائدة على كونها دعماً مالياً فحسب، بل هي بوابتك الذهبية للتحصيل الأكاديمي داخل نخبة من أرقى الجامعات الأهلية في مصر،  وتشمل التغطية الشاملة جميع المصروفات الدراسية، إلى جانب تكاليف الإقامة والإعاشة الكاملة وفق شروط دقيقة تضمن تكافؤ الفرص وصولاً إلى تمكين الأجيال القادمة من قيادة قاطرة التنمية بكفاءة واقتدار.
 

باقي من الزمن 3 أيام

تستمر فترة التقديم على منحة علماء المستقبل 2026 إلكترونيًّا حتى الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، على أن تمر الطلبات بعد التقديم بعدة مراحل تشمل «المراجعة والترشيح واختبارات القبول»، قبل تحديد القائمة النهائية للطلاب المستفيدين.

وتأتي المنحة بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك المركزي المصري، في إطار إتاحة فرص تعليم جامعي متميزة للطلاب المتفوقين من الفئات المستحقة للدعم.
 

خطوات التقديم في منحة علماء المستقبل 2026

يتم تقديم طلب الالتحاق بالمنحة إلكترونيًّا من خلال مجموعة من الخطوات، وهي:

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنحة علماء المستقبل، وذلك من خلال الضغط هنــــــــــــــــــــــا.

- تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي باعتباره اسم المستخدم.

- كتابة كلمة المرور الموجودة على شهادة إتمام الثانوية العامة.

- استكمال جميع البيانات المطلوبة في استمارة التقديم.

- مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب.

- إرسال استمارة التقديم إلكترونيًّا.

 الطلاب المستحقون لمنحة علماء المستقبل

حددت وزارة التعليم العالي عددًا من الشروط الأساسية للتقديم، من بينها:

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون من الطلاب المتفوقين دراسيًّا.

- أن يكون مستفيدًا من مبادرة «تكافل وكرامة»، أو ممن تم إعفاؤهم من المصروفات الدراسية من وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025/2026.

- أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة من إحدى المدارس الحكومية للعام الدراسي 2025/2026.

- أن يكون حسن السير والسلوك.

- ألا يكون قد تعرض للفصل الأكاديمي أو التأديبي من أي مؤسسة تعليمية.

- اجتياز اختبار القبول بعد مرحلة الترشيح الأولي.

- ألا يكون قد حصل على منحة أخرى ممولة من جهة أخرى بالتزامن مع منحة علماء المستقبل.

- الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة والتوقيع على إقرار التقدم من الطالب وولي الأمر.

تخصصات منحة علماء المستقبل 2026

تشمل المنحة عددًا من التخصصات التي تستهدف إعداد كوادر مؤهلة في المجالات ذات الأولوية، ومن أبرزها:

- الطب.

- الهندسة.

- الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

- التمريض.

- الطب البيطري.

- الفنون التطبيقية.

- الفنون والتصميم.

- الزراعة.

- السياحة والفنادق والآثار.

باقي 3 أيام الشروط الأساسية للقبول في منحة علماء المستقبل طلاب الثانوية العامة الفرصة الذهبية أرقى الجامعات الأهلية في مصر المصروفات الدراسية

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