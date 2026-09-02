مريم عامر منيب تحيي ذكرى ميلاد والدها الـ63: «أعظم هدية قدمتها لي هي اسمك»

أحيت مريم عامر منيب، ابنة الفنان المصري الراحل عامر منيب، ذكرى ميلاد والدها الـ63، الذي يوافق اليوم الأربعاء 2 سبتمبر، بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، استرجعت خلالها مشاعر الحب والفخر التي تحملها تجاه والدها، مؤكدة أن اسمه سيظل واحدًا من أعظم الهدايا التي تركها لها.

وشاركت مريم متابعيها رسالة خاصة إلى والدها الراحل، عبرت من خلالها عن مدى اعتزازها بالإرث الذي تركه لها، وكتبت: «أعظم هدية قدمتها لي على الإطلاق هي اسمك، وسأقضي بقية حياتي أحمله بكل فخر».

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان الراحل مع رسالة ابنته، التي أعادت إلى الأذهان مسيرته الفنية وما قدمه خلال سنوات نشاطه، حيث استطاع عامر منيب أن يحجز لنفسه مكانة مميزة بين نجوم الغناء في مصر، بفضل صوته وأسلوبه الخاص، إلى جانب مجموعة من الأغاني الرومانسية التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات.

ذكرى ميلاد عامر منيب

وتحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد الفنان الراحل عامر منيب، الذي ولد عام 1963، ونجح خلال مشواره الفني في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة، قبل أن يرحل عن عالمنا في نوفمبر عام 2011 عن عمر ناهز 48 عامًا.

ويُعد عامر منيب واحدًا من أبرز الأصوات التي ظهرت على الساحة الغنائية المصرية، حيث قدم خلال مسيرته الفنية عددًا من الألبومات والأغاني التي حققت انتشارًا ونجاحًا لدى الجمهور، كما خاض تجربة التمثيل وشارك في عدد من الأعمال السينمائية.

نشأة عامر منيب وعلاقته بالفن

ولد عامر منيب في حي الدقي بمحافظة الجيزة، ونشأ في عائلة لها صلة وثيقة بالفن، إذ كان حفيد الفنانة الراحلة ماري منيب، وهو ما جعله قريبًا من الوسط الفني منذ سنواته الأولى.

ورغم انتمائه إلى عائلة فنية، استطاع عامر منيب أن يصنع لنفسه شخصية فنية مستقلة، وأن يكوّن أسلوبًا خاصًا به في الغناء، ليصبح مع مرور الوقت واحدًا من الأسماء التي تركت بصمة واضحة في الأغنية المصرية.

بداية المشوار الغنائي

بدأ عامر منيب مشواره في عالم الغناء بإصدار ألبوم «لمحي» عام 1990، ومنذ ذلك الوقت واصل تقديم أعمال غنائية متنوعة، استطاعت أن تحقق حضورًا لدى الجمهور، خاصة مع اعتماده على الأغاني العاطفية والرومانسية التي أصبحت من أبرز سمات تجربته الفنية.

وخلال سنوات نشاطه، قدم عامر منيب مجموعة من الأغاني والألبومات التي ظلت حاضرة في ذاكرة محبيه، ومن أبرز أعماله «أول حب»، و«علمتك»، و«فاكر»، و«أيام وليالي»، و«حب العمر»، و«كل ثانية معاك».

كما لم يقتصر نشاطه على الغناء فقط، بل شارك في عدد من الأعمال السينمائية، ليخوض تجربة التمثيل إلى جانب مسيرته الغنائية، ويترك رصيدًا فنيًا متنوعًا رغم قصر سنوات مشواره مقارنة بالعديد من أبناء جيله.

عامر منيب في ذاكرة جمهوره

ورغم مرور سنوات على رحيله، لا يزال اسم عامر منيب حاضرًا بين جمهوره، خاصة مع استمرار تداول أغانيه والاستماع إليها، إلى جانب حرص أسرته على إحياء ذكراه في المناسبات المختلفة.

وتأتي رسالة ابنته مريم في ذكرى ميلاده لتؤكد استمرار ارتباطها بوالدها واعتزازها باسمه ومسيرته، حيث اختارت أن تحتفي بذكراه بكلمات شخصية تعكس مكانته لديها، مؤكدة أنها ستظل تحمل اسمه بكل فخر طوال حياتها.

ورحل عامر منيب في نوفمبر 2011، عن عمر 48 عامًا، إلا أن أعماله الغنائية ظلت شاهدة على تجربته الفنية، ليبقى اسمه مرتبطًا بواحدة من التجارب الغنائية المميزة التي قدمت الأغنية الرومانسية لجمهور واسع.