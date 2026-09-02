حركة تنقلات جديدة.. محافظ القاهرة يكلف رئيسين جديدين لحيي النزهة والسلام ثان

أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، قرارًا بتكليف حنان محمد لطيف عبد العليم رئيس حى السلام ثان بالعمل رئيسًا لحى النزهة لبلوغ رئيس الحى الحالى السن القانونية للمعاش ، وتكليف محمود محمد كامل أبو المكارم سكرتير حى السلام أول رئيسا لحى السلام ثان .

محافظ القاهرة

وكان قد أكد الدكتورة إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة تشارك بمعرض لشباب الخريجين داخل معرض "أهلًا مدارس" الذى افتتحه د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم بحضور د. شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

وأضاف محافظ القاهرة أن معرض شباب الخريجين يقدم أسعارا تنافسية وتخفيضات تصل إلى 30% عن سعر السوق .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن معرض شباب الخريجين يهدف لعرض منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة ويشارك فيه عدد من العارضين بمنتجات متنوعة تتضمن حقائب مدرسية وأدوات كتابية وكشاكيل وأدوات لحفظ الطعام والمشروبات (لانش بوكس) صناعة مصرية بجودة عالية .

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للاستفادة من معرض "أهلًا مدارس" الذى أقامته الدولة ويتم نشره فى كل المناطق ليوفر كل مستلزمات المدارس بأسعار خاصة في ظل استعداد الأسر المصرية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وتقدم معارض "أهلا مدارس ٢٠٢٦ “ كل المستلزمات والأدوات المدرسية بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، بمشاركة كبرى شركات القطاع العام والعارضين لتوفير جميع المستلزمات من "ملابس واحذية وشنط مدرسية وزى مدرسي وكشاكيل وكراسات وأقلام وكل ما يلزم من أدوات بأسعار مخفضة.