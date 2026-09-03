محافظ قنا يتابع تنفيذ مشروع تطوير مرسى دندرة لتعزيز السياحة الريفية

أجرى اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جولة تفقدية داخل قرية دندرة، لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروع تطوير مرسى دندرة السياحي، بما يسهم في تعزيز مشروع الإحياء المتكامل للسياحة الريفية، وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية التي تخدم أهالي المنطقة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة.

وتفقد محافظ قنا، المرسى النهري السياحي والشارع الرئيسي المؤدي إلى معبد دندرة، لما يمثله من أهمية في تيسير حركة السياح، فضلًا عن خطة تطوير واجهات المنازل المحيطة حفاظًا على الطابع التراثي للقرية، موجهًا بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية وفق الرسومات الهندسية المعتمدة، في تنفيذ تصميم الأرضيات والسور المحيط بالمرسى.

كما تفقد الببلاوي، أعمال إنشاء خط الصرف الصحي الرئيسي والوصلات المنزلية، وبداية أعمال شبكة الكهرباء، واستكمال أعمال المرافق، تمهيدًا لرصف الطريق المؤدي من المرسى النهري وصولًا إلى معبد دندرة، لاسيما وأن الطريق المطور يمثل شريانًا حيويًا يسهم بشكل مباشر في تسهيل حركة السائحين والزوار للوصول إلى أحد أهم المعالم الأثرية والتاريخية بالمحافظة.

وأكد محافظ قنا، أن مشروع تطوير المرسى السياحي يهدف إلى ربط كورنيش قنا الشرقي بقرية دندرة عبر مسار نهري متكامل وصولًا إلى معبد دندرة، بما يعزز من القيمة الثقافية والاقتصادية، وإحياء التراث المحلي وجذب السياحة الريفية والبيئية للمنطقة، من خلال معارض الحرف التراثية ومراكز الخدمات السياحية.

وأشار الببلاوي، إلى أن مشروع الإحياء المتكامل بقرية دندرة، يهدف الى تحسين البنية التحتية للمباني التراثية والحفاظ على قيمتها التاريخية، والربط بين الزراعة والترفيه، وتقديم تجارب تشمل الأنشطة الزراعية لدعم الاقتصاد المحلي، والترويج للحرف اليدوية، ودمج المنتجات المحلية داخل المنظومة السياحية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، لدعم السياحة الريفية وجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء القرية.



كما التقى محافظ قنا، عدد من أهالي المنطقة، واستمع إلى عدد من الشكاوى، بالإضافة إلى سماع مقترحاتهم بشأن التطوير واستغلال الموارد الطبيعية والثقافية والاجتماعية للقرية في جذب الزوار، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية تمثل محورًا رئيسيًا في تحديد أولويات وخطط التنمية، ودفع عجلة التنمية المستدامة بالمحافظة.

رافقه خلال الجولة، كل من: الأستاذ الدكتور محمد فهمي عبدالعليم، مستشار المحافظ للتنمية الحضرية، والمهندس محمد عبدالحفيظ، مدير مديرية الإسكان، والمهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس وليد أبوالعباس، مستشار المحافظ لمتابعة المشروعات، وسيد جاد الرب، مدير منطقة الأثار بقنا، وعبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار، والمهندس محمد سعيد، مدير إدارة حماية النيل، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وأماني صلاح، مدير إدارة شؤون البيئة بقنا، ومسؤولي شركة الكهرباء، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





