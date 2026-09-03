محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء مشروعات حياة كريمة وإدخالها الخدمة

عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، والوقوف على آخر المستجدات، ومراحل العمل، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المنفذة للمشروعات.

حضر الاجتماع كل من: المقدم خالد عبدالمنعم، والرائد محمود مرسي، والنقيب حسام حمدي، من الهيئة الهندسية، والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي الصحي بقنا، والمهندس محمد علي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس محمد فوزي، رئيس قطاع كهرباء قنا، وسحر سليمان، مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل محطات الرفع والمعالجة وشبكات الانحدار التي لم يتم الانتهاء منها، ومتابعة نسب التنفيذ والوقوف على معدلات الأداء، والبرامج الزمنية المحددة للانتهاء منها، وذلك لسرعة دخولها الخدمة وفقًا للخطة الزمنية.

وأكد الببلاوي، ضرورة تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات بقرى ومراكز المحافظة، والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المشاركة في تنفيذ المشروعات، والتعامل مع أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، وتكثيف المتابعة الميدانية، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، بما يضمن توفير الخدمات المقدمة للمواطنين بالمناطق المحرومة، خاصة القرى الأكثر احتياجاً وسرعة نهو الأعمال بها في أسرع وقت ممكن.

وشدد محافظ قنا، على رؤساء الوحدات المحلية، وممثلي القطاعات المعنية بضرورة المتابعة الدورية والمرور الميداني على المشروعات حتى الانتهاء من الأعمال وفحص المنشأة قبل استلامها، وذلك تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لاستراتيجية مصر 2030.





