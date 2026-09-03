قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصية شهيد فلسطينى: لفوني بعلم مصر
مدبولي يكشف خطة خفض الدين الخارجي: نستهدف تقليله 2 مليار دولار سنويًا
مقاتلات إسبانية وتركية تعزز تكامل دفاعات الناتو الجوية في منطقة البلطيق
وزير البترول يشهد إطلاق برنامجا لبناء قدرات الكوادر مع جامعة مردوخ الأسترالية
مدبولي: وضعنا سيناريوهات حتى 2030 تحسبا لاستمرار تداعيات الحرب
الأسبوع الجاي | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للمواطنين بشأن فواتير الكهرباء
وزير الأوقاف يصطحب الوفد الفلبيني للقاء الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف
مدبولي: الاقتصاد المصري يحقق أكبر معدل نمو سنوي منذ سنوات رغم التحديات الإقليمية
ننشر أقوال المجني عليه في اتهام إسماعيل دولار بالبلطجة
مدبولي: الدولة قادرة على التعامل مع ارتفاع الأسعار.. ونستهدف خفض الدين الخارجي
مدبولي: التوسع في معارض "أهلاً مدارس" بتخفيضات كبيرة والبيض بـ 70 جنيها
رئيس الوزراء : مواقف مصر تكتسب مصداقية على المستوى الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء مشروعات حياة كريمة وإدخالها الخدمة

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، والوقوف على آخر المستجدات، ومراحل العمل، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المنفذة للمشروعات.

حضر الاجتماع كل من: المقدم خالد عبدالمنعم، والرائد محمود مرسي، والنقيب حسام حمدي، من الهيئة الهندسية، والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي الصحي بقنا، والمهندس محمد علي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس محمد فوزي، رئيس قطاع كهرباء قنا، وسحر سليمان، مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل محطات الرفع والمعالجة وشبكات الانحدار التي لم يتم الانتهاء منها، ومتابعة نسب التنفيذ والوقوف على معدلات الأداء، والبرامج الزمنية المحددة للانتهاء منها، وذلك لسرعة دخولها الخدمة وفقًا للخطة الزمنية.

وأكد الببلاوي، ضرورة تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات بقرى ومراكز المحافظة، والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المشاركة في تنفيذ المشروعات، والتعامل مع أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، وتكثيف المتابعة الميدانية، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، بما يضمن توفير الخدمات المقدمة للمواطنين بالمناطق المحرومة، خاصة القرى الأكثر احتياجاً وسرعة نهو الأعمال بها في أسرع وقت ممكن.

وشدد محافظ قنا، على رؤساء الوحدات المحلية، وممثلي القطاعات المعنية بضرورة المتابعة الدورية والمرور الميداني على المشروعات حتى الانتهاء من الأعمال وفحص المنشأة قبل استلامها، وذلك تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لاستراتيجية مصر 2030.
 


 

قنا حياة كريمة محطات الرفع المناطق المحرومة أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

مشغولات ذهبية

مسار أكثر حذراً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس

الصلاة

هل تصح الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها؟.. رد الفقهاء

تنسيق الجامعات 2026

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 للثانوية العامة

الدولار

عقب صعوده.. أقل سعر لصرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

ابنة نجلاء فتحي

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

ليل محمد صلاح

احتفال عائلي بقدوم مولود جديد لمحمد صلاح.. شقيقة زوجته: «خالتو للمرة السابعة»

صبري نخنوخ

كواليس التحقيقات مع صبري نخنوخ في حيازة قطع أثرية.. والخادمة تكشف ما حدث ليلة المداهمة

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

نائب محافظ الوادي الجديد يتفقّد الاستاد الرياضي ومركز شباب الخارجة

جانب من اللقاء

جامعة بنها تعلن نتائج مسابقة إدارة المخلفات

اجتماع صحة قنا

صحة قنا تناقش دعم خدمات تنظيم الأسرة وتغطية عيادات النساء بالفِرق الطبية

بالصور

بتواريخ ميلاد الأبناء الـ 3: محمد صلاح «مظبطها كل 6 سنين» | صور

محمد صلاح أب لـ3 أبناء
محمد صلاح أب لـ3 أبناء
محمد صلاح أب لـ3 أبناء

وأنت في بيتك.. تجديد البطاقة الشخصية 2026 أونلاين والأوراق المطلوبة

تجديد البطاقة الشخصية
تجديد البطاقة الشخصية
تجديد البطاقة الشخصية

هالة فاخر تدخل المستشفى.. مش قادرة تتنفس | تفاصيل حالتها الصحية

هالة فاخر
هالة فاخر
هالة فاخر

تقترب من 20 مليونا.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

صبي انقذ والده

طفل ينقذ والده من المو..ت.. ماذا حدث على طريق بني سويف

جرس واحد أنقذ الطلاب من فيضان نيبال

جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال

الحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

ديليفري صيدلي

قصة صيدلي قلبت السوشيال ميديا.. مينا جرجس يكشف سر عمله بالدليفري والنقابة تتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد