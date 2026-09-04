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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ قنا يبحث مع برنامج المنح الصغيرة"GEF"تعزيز التعاون بمشروعات حماية البيئة

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا

بحث اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مع غادة أحمدين، المنسق الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، التابع لمرفق البيئة العالمية GEF، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة، ودعم المشروعات العاملة في مجال البيئة والزراعة وكافة المشروعات التنموية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فهمي عبدالعليم، مستشار المحافظ للتنمية الحضرية، ومحمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن بقنا، والمهندس محمد نصر، مستشار المحافظ لشؤون البيئة، وأماني صلاح، مدير الإدارة العامة لشؤون البيئة، وهند سعيد، مدير وحدة التعاون الدولي بالمحافظة.

واستعرض محافظ قنا، أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة، كمشروعات الري بالطاقة الشمسية، والري الحديث، وغيرها لدعم المبادرات المحلية الهادفة إلى مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية بالمحافظة.

وأشاد الببلاوي، بالدور الحيوي الذي يقوم به برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمي، وخلق فرص عمل خضراء مستدامة للشباب والمرأة بالقرى المستهدفة، بما يسهم بشكل فاعل في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية الشاملة ورؤية مصر ۲۰۳۰.

وأشار محافظ قنا، إلى أن تضافر الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني يمثل ركيزة أساسية لتعزيز نجاح هذه الشراكات وتعظيم الاستفادة منها على أرض الواقع، بما يضمن نشر الوعي البيئي وتحقيق تنمية مستدامة وحقيقية تنعكس بشكل إيجابي ومباشر على مستوى معيشة الأهالي في مختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأكد الببلاوي، حرص محافظة قنا على دمج البعد البيئي في خطط التنمية المستدامة لدعم ملف الاستدامة البيئية للمحافظة، بالإضافة إلى دعم وتشجيع الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الرائدة التي تلبي احتياجات المواطنين الأساسية.

ومن جانبها، استعرضت غادة أحمدين، المنسق الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، التابع لمرفق البيئة العالمية "GEF"، تفاصيل البرنامج والذي يمثل أداة محورية لتمكين منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية من تنفيذ مشروعات صغيرة ذات أثر ملموس في مجالات حيوية تشمل الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومواجهة تداعيات تغير المناخ، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، فضلاً عن الحد من التلوث البيئي.


قنا التنمية المستدامة برنامج المنح الصغيرة حماية البيئة التغيرات المناخية أخبار قنا

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