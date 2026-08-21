دون إصابات.. انهيار جزئي لمنزل بقرية الدهسة في قنا

شهدت قرية الدهسة التابعة لمركز فرشوط شمال قنا، انهيارا جزئيا لمبنى من الطوب اللبن، دون وقوع أي إصابات بين سكان العقار.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بوقوع انهيار جزئي بأحد المنازل داخل قرية الدهسة بمركز فرشوط.

وعلى الفور، جرى إخطار الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الواقعة، والتأكد من عدم وجود مصابين جراء الانهيار.

كما انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى موقع المنزل لإجراء المعاينة اللازمة، والوقوف على حجم الأضرار الناجمة عن الانهيار وأسبابه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

