جنوب الدلتا للكهرباء: دراسة توسعة لوحة توزيع السنطة وتطوير فرع سمنود

وجّه المهندس خالد مسعود غمري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بدراسة توسعة لوحة توزيع كهرباء السنطة، وإعداد دراسة لتطوير فرع كهرباء سمنود، وذلك خلال زيارته الميدانية لفرعي السنطة وسمنود التابعين لقطاع كهرباء شرق الغربية.

وخلال تفقده فرع سمنود، لاحظ رئيس مجلس الإدارة أن الفرع لم يشهد تطويرًا منذ إنشائه، رغم المساحة الكبيرة للأرض المقام عليها، ووجّه بدراسة إعادة استغلالها بشكل أفضل، بما يخدم العمل ويرتقي ببيئة تقديم الخدمة للمواطنين والعاملين على حد سواء.

وفي فرع السنطة، تناول رئيس مجلس الإدارة احتياجات الفرع، ووجّه بدراسة توسعة لوحة التوزيع بما يدعم كفاءة التشغيل ويواكب متطلبات الخدمة.

والتقى المهندس خالد غمري العاملين في مواقع عملهم بالفرعين، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، وتابع انتظام العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وموقف طلبات العملاء والمعاينات والعدادات والتحصيل، إلى جانب أعمال التشغيل والصيانة.

رافق رئيس مجلس الإدارة خلال الزيارة المحاسبة نسرين عبد السلام رئيس قطاعات الشئون التجارية، والمهندس أحمد عبد الباري رئيس قطاعات التشغيل، وعدد من السادة مديري العموم. وكان في استقبالهم المهندس محمد عبد الخالق رئيس قطاع شرق الغربية، والمحاسب شريف زيدان رئيس قطاع الشئون التجارية لقطاعي شرق وغرب الغربية.

وتأتي هذه الزيارات في إطار نهج يعتمد على الانتقال إلى مواقع العمل والتواصل المباشر مع العاملين، بما يتيح الوقوف على واقع العمل بصورة أكثر دقة، والتعرف على الاحتياجات الفعلية للفروع، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات.