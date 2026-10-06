قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقذوف حربي يضرب سفينة ترفع علم بنما.. والهند تعلن إصابة 11 من مواطنيها
من يحصل على مرتب 8 آلاف جنيه قد يصل معاشه إلى 6 آلاف.. التأمينات توضح
أزمة رونالدو وجيسوس تتصاعد.. قائد البرتغال يشترط رحيل المدرب للعودة للمنتخب
حسام حسن يعتذر عن مؤتمر كاف.. مفاجأة وراء الغياب تحسم جدل الخلاف مع الجبلاية
برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي يراقبون موهبة آينتراخت فرانكفورت الألمانية
البرلمان العربي يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطاري جازان ونجران
موعد تطبيق التوقيت الشتوي وضوابط غلق المحلات.. كم يوما يتبقى؟
ننشر نتائج انتخابات هيئات مكاتب لجان مجلس الشيوخ
1400 كارت.. طبيب نفسي ويُشهر البطاقات بكثرة| مفاجآت عن حكم مباراة القمة
يورونيوز: احتجاجات الإسكان في برشلونة تتحول إلى مواجهات مع الشرطة
قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على جنوب لبنان
أمل عمار: تمكين المرأة في مصر يحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جنوب الدلتا للكهرباء: دراسة توسعة لوحة توزيع السنطة وتطوير فرع سمنود

خلال الجولة
خلال الجولة
وفاء نور الدين

 وجّه المهندس خالد مسعود غمري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بدراسة توسعة لوحة توزيع كهرباء السنطة، وإعداد دراسة لتطوير فرع كهرباء سمنود، وذلك خلال زيارته الميدانية لفرعي السنطة وسمنود التابعين لقطاع كهرباء شرق الغربية.

وخلال تفقده فرع سمنود، لاحظ رئيس مجلس الإدارة أن الفرع لم يشهد تطويرًا منذ إنشائه، رغم المساحة الكبيرة للأرض المقام عليها، ووجّه بدراسة إعادة استغلالها بشكل أفضل، بما يخدم العمل ويرتقي ببيئة تقديم الخدمة للمواطنين والعاملين على حد سواء.

وفي فرع السنطة، تناول رئيس مجلس الإدارة احتياجات الفرع، ووجّه بدراسة توسعة لوحة التوزيع بما يدعم كفاءة التشغيل ويواكب متطلبات الخدمة.

والتقى المهندس خالد غمري العاملين في مواقع عملهم بالفرعين، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، وتابع انتظام العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وموقف طلبات العملاء والمعاينات والعدادات والتحصيل، إلى جانب أعمال التشغيل والصيانة.

رافق رئيس مجلس الإدارة خلال الزيارة المحاسبة نسرين عبد السلام رئيس قطاعات الشئون التجارية، والمهندس أحمد عبد الباري رئيس قطاعات التشغيل، وعدد من السادة مديري العموم. وكان في استقبالهم المهندس محمد عبد الخالق رئيس قطاع شرق الغربية، والمحاسب شريف زيدان رئيس قطاع الشئون التجارية لقطاعي شرق وغرب الغربية.

وتأتي هذه الزيارات في إطار نهج يعتمد على الانتقال إلى مواقع العمل والتواصل المباشر مع العاملين، بما يتيح الوقوف على واقع العمل بصورة أكثر دقة، والتعرف على الاحتياجات الفعلية للفروع، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات.

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء كهرباء السنطة الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة عبد الكريم

مجرد نقاش فني.. منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن وحمزة عبد الكريم

البنزين

بعد جدل تصريحات الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

محمد هاني

متمسك بشروطة.. تفاصيل جديدة في مفاوضات تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي

موسيماني

عدلي القيعي يفتح النار على موسيماني: معجب بنفسه و«غلاوي»

الجيش الإسرائيلي

معاريف: الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية محتملة في إحدى جبهات الشرق الأوسط

عموتة

حملة ممنهجة ضد الأهلي.. مصدر يكشف حقيقة غضب عموتة من توفيق محمد

الاعلى للإعلام

الأعلى للإعلام: إلزام بعدم نشر أي مقاطع مصورة في واقعة إلقاء سيدة لنفسها من الشرفة ببورسعيد

حسام وابراهيم حسن

تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

تحرك برلماني لتحويل المنظومة الصناعية الرقمية إلى قاطرة لإنقاذ المصانع وتشغيل الشباب

حسين خضير، وكيل أول لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

وكيل صحة الشيوخ : دعم وتطوير منظومة الصحة علي رأس الاولويات

مجلس الشيوخ

القصبي: ثقة الأعضاء تكليف ومسئولية.. وحقوق المواطن ستظل في مقدمة أولوياتنا

بالصور

من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل

من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل
من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل
من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل

لو فاتورة الكهرباء زادت فجأة.. 7 أجهزة في البيت هي السبب

فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب
فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب
فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب

كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج يعرّضك للتسمم

كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي
كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي
كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي

بتصحى بتعطس كل يوم؟.. 6 أسباب موجودة في غرفة نومك

بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك
بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك
بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد