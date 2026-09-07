عبدالجليل: صالح سليم كان يضع مبادئ الأهلي وانضباط لاعبيه فوق أي اعتبارات

استشهد محمد عبد الجليل، لاعب الأهلي السابق، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، بموقف شهير لصالح سليم، رئيس النادي الأهلي التاريخي، مع حسام حسن عام 1994.

وأوضح عبد الجليل أن صالح سليم قرر إيقاف حسام حسن لمدة ستة أشهر، بعدما قام بخلع قميص الأهلي وإلقائه على أرض الملعب، عقب انفعاله إثر اشتباكه مع ناصر التليس، لاعب المصري آنذاك.

وأشار إلى أن قرار «المايسترو» جاء رغم حاجة الفريق إلى جهود حسام حسن، مؤكدًا أن صالح سليم كان يضع مبادئ الأهلي وانضباط لاعبيه فوق أي اعتبارات أخرى.