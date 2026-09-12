موقف إنساني.. الخطيب يستقبل أحمد هيثم المصاب بمرض الضمور في النادي الأهلي

في لفتة إنسانية تعكس الجانب المجتمعي للنادي الأهلي، استقبل محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، الطفل أحمد هيثم، المصاب بمرض الضمور، داخل مقر النادي.

وحرص الخطيب على استقبال الطفل والتقاط صورة تذكارية معه، في مشهد حظي بإشادة جماهير الأهلي، وجسّد حرص النادي على دعم أبنائه والاهتمام بالجوانب الإنسانية إلى جانب دوره الرياضي.

اجتماع حاسم في الأهلي لتحديد موعد الجمعية العمومية وفتح باب الترشح للمدير التنفيذي



كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تفاصيل اجتماع مجلس إدارة النادي المقرر عقده اليوم السبت، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الشهرية الدورية لمجلس الإدارة، ولا يرتبط بأي أمور استثنائية كما يتردد خلال الساعات الماضية.

تفاصيل اجتماع مجلس الأهلي اليوم

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن اجتماع مجلس الإدارة يتضمن مناقشة عدد من الملفات الإدارية والتنظيمية الخاصة بالنادي، إلى جانب بحث بعض الأمور المتعلقة بسير العمل خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة قد يتطرق خلال الاجتماع إلى تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي، موضحًا أن الاتجاه الأقرب هو إقامتها على مدار يومين متتاليين خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر المقبل، على أن يتم الاستقرار بشكل نهائي على الموعد والإعلان عنه عقب اعتماد القرار رسميًا.

وأضاف المصدر أن الاجتماع قد يشهد أيضًا الإعلان عن بدء تلقي طلبات الراغبين في التقدم لشغل منصب المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وفقًا للإجراءات والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.

وشدد المصدر على أن مجلس إدارة الأهلي يعمل خلال الفترة الحالية على تنظيم الملفات الإدارية داخل النادي، واتخاذ القرارات الخاصة بالمرحلة المقبلة وفقًا للوائح والقواعد المعمول بها.



