قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثابت دون تغيير..سعر الذهب بعد ساعات من التداول الآن
4 عوامل تحسم تحديد أسعار البنزين والسولار.. وزير البترول الأسبق يكشفها
مجلس النواب الأمريكي يبحث حزمة عقوبات جديدة على روسيا.. الاثنين المقبل
تقليل الاغتراب 2026.. القواعد والخطوات والرابط الرسمي للتقديم
لـ 21 نوفمبر.. تأجيل محاكمة 8 متهمين بالانضمام لتنظيم القاعدة
تأجيل محاكمة 117 متهمًا في «قضية الخلية الإعلامية» لـ22 نوفمبر
لماذا نهى الإسلام عن قطع الأشجار؟.. الأزهر يكشف السبب
الخارجية الإيرانية: سنعرض نتائج مفاوضات عبور هرمز.. وبرنامجنا النووي سلمي
مدبولي: كفر الشيخ أنهت جميع مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة وبدأت في الثانية
الرئيس السيسي يجدد تقدير مصر لجهود «جوتيريش» ويؤكد دعم إصلاح الأمم المتحدة
العراق: العثور على منصات لإطلاق مسيّرات قرب الحدود مع إيران
برلمانية: برلمانية: مشاركة مصر في بريكس تعزز فرصها في صياغة النظام الاقتصادي العالمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عميد تربية الأزهر: التخرج ليس نهاية مرحلة.. بل بداية رسالة وأمانة لبناء الإنسان

الدكتور جمال فرغل الهواري، عميد كلية التربية بنين
الدكتور جمال فرغل الهواري، عميد كلية التربية بنين
محمد شحتة

أكد الدكتور جمال فرغل الهواري، عميد كلية التربية بنين بالقاهرة – جامعة الأزهر، أن يوم التخرج لا يمثل انتهاء مرحلة دراسية فحسب، وإنما يُعد بداية رسالة وأمانة يحملها الخريجون في ميادين العلم والعمل، مشددًا على أن مهمة المعلم تتجاوز نقل المعرفة إلى بناء شخصية المتعلم، وتشكيل وجدانه، وترسيخ قيمه، وتنمية قدرته على التفكير والإبداع.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل تخريج الدفعة الرابعة والخمسين من الكلية، الذي أُقيم في أجواء مبهجة، بحضور الدكتور حمدي حسن أيوب، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ورؤساء الأقسام العلمية والوحدات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وأولياء الأمور.

وخاطب عميد الكلية أبناءه الخريجين، داعيًا إياهم إلى مواصلة التعلم والتطوير، وعدم التوقف عند حدود ما تلقوه خلال سنوات الدراسة، مؤكدًا أهمية أن يجعلوا «التعلم عادة، والتطوير ثقافة، والإبداع منهجًا، والأخلاق ضابطًا، وخدمة الإنسان غاية».

وأشار الدكتور جمال الهواري إلى أن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والانفجار المعرفي، تفرض إعادة النظر في أدوار المعلم؛ فلم يعد دوره مقتصرًا على تقديم المعلومات، التي أصبحت متاحة على نطاق واسع، بل أصبح مطالبًا بتوظيفها بحكمة، ونقدها بوعي، والالتزام بالمسؤولية الأخلاقية في استخدامها، بما يؤهله لصناعة إنسان قادر على التعلم والتفكير والتمييز والإبداع.

وفي هذا السياق، دعا عميد الكلية الخريجين إلى مواصلة دراساتهم العليا وتطوير تخصصاتهم وقدراتهم، موضحًا أن الكلية تفتح أمامهم آفاقًا علمية واسعة من خلال 125 برنامجًا بنظام الساعات المعتمدة، بما يلبي طموحاتهم العلمية، ويواكب احتياجات سوق العمل، ويعزز فرصهم في التخصص والتميز والمنافسة.

كما أكد أن خريجي الكلية سيظلون أبناءها، وأن نجاحهم امتداد لنجاحها، داعيًا إياهم إلى أن يكونوا سفراء لجامعة الأزهر وكليتهم، وأن يجعلوا أخلاقهم وعلمهم وإنجازهم خير ما يعبر عن انتمائهم، مشيرًا إلى أن المعلم يترك أثرًا عميقًا في حياة طلابه، وأن الطالب قد ينسى درسًا، لكنه لا ينسى معلمًا احترمه أو آمن بقدراته أو ألهمه طريق النجاح.

ووجّه عميد الكلية رسالة تقدير إلى آباء الخريجين وأمهاتهم وأسرهم، مؤكدًا أن هذا اليوم هو يومهم أيضًا، لما قدموه من تعب ودعاء وتضحيات وصبر أسهم في بلوغ أبنائهم هذه اللحظة، كما أعرب عن خالص شكره وتقديره لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بوصفهم شركاء أساسيين في إعداد جيل جديد من المعلمين والمربين.

واختتم الدكتور جمال فرغل الهواري كلمته بالتأكيد على أن كلية التربية بنين بالقاهرة تنظر إلى المستقبل بعين الطموح والعمل، وأن تطوير مؤسسات التعليم مسؤولية، وأن الحفاظ على مكانة الكلية يتحقق بالإنجاز وجودة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وبناء الشراكات الحقيقية مع مؤسسات الدولة وسوق العمل، متمنيًا للخريجين مستقبلًا حافلًا بالتوفيق والعطاء، وأن يجعل الله علمهم نافعًا، وعملهم صالحًا، وأثرهم طيبًا.

الدكتور جمال فرغل الهواري كلية التربية عميد كلية التربية جامعة الأزهر مهمة المعلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

عموتة

مدافع تاريخي.. وائل جمعة يتدخل في تدريبات الأهلي.. وعموتة يدعم نصائحه

ريهام سعيد

بعد واقعة ريهام سعيد.. رقم في تحليل السكر لا يجب تجاهله.. استشاري: 4 عوامل تزيد من احتمالات تطور الحالة

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

منصف بقرار

مفاجأة.. منصف بقرار يطلب تغيير مركزه مع الأهلي بسبب عدم وصول الكرة

بدء الدراسة في المدارس

الجرس ضرب.. بدء الدراسة اليوم في مدارس 12 محافظة

عداد الكهرباء

احذر الشحنة المعلقة .. اشحن عداد الكهرباء بالموبايل بهذه الخطوات

فاتورة الكهرباء

قبل دخول الشتاء..7 أخطاء منزلية بتزود فاتورة الكهرباء.. كيف تدفع أقل؟

ترشيحاتنا

إيليت راز

إمبراطورية وهمية بـ27 مليون دولار.. مؤسسة شركة إسرائيلية تواجه السجن 20 عامًا

ميلوني

ميلوني: لن أتحالف مع الذين يصوتون ضد دعم أوكرانيا

أرشيفية

اليابان: ندين بشدة هجمات الحوثيين التي تسببت في سقوط ضحايا مدنيين

بالصور

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فيديو

ملك ريان

عيار 21 وصل لكام؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم

ملك ريان

تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد