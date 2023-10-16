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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وكيل الأزهر يتفقد اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية بالقاهرة.. صور

وكيل الأزهر يتفقد
وكيل الأزهر يتفقد الرواق الازهري

تفقد اليوم الإثنين، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، لجان اختبارات المرحلة التمهيدية برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر، حيث يؤدي 3000 دارس الاختبارات موزعين على 97 لجنة، يتم عقدها بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، وذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

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الرواق الأزهري

وخلال الزيارة، التي تأتي في إطار المتابعة المستمرة لوكيل الأزهر ، علي سير فعاليات كل ما يخص الرواق الأزهري بالقاهرة والمحافظات، نقل الدكتور محمد الضويني، تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إلى الدارسين ، مؤكدا اهتمام فضيلة الإمام الأكبر بالرواق الأزهري، وأنه يتابع سير العملية الدراسية لحظة بلحظة ويقف على جميع تفاصيلها، مشددا أن الأزهر الشريف لن يدخر وسعا فى نشر علوم الدين فى جميع ربوع محافظات مصر، موضحا أنه جارى العمل على فتح فروع دولية للرواق الأزهرى تلبية لطلبات المسلمين فى جميع أنحاء العالم.

وفي لفتة طيبة ، استمع وكيل الأزهر، إلى آراء الدارسين في تجربة الرواق، ومقترحاتهم حول التوسع في مقرات العلوم الشرعية والعربية، لافتا إلى أن فروع الرواق الأزهري منتشرة في 18 محافظة بنظام الحضور المباشر، وفي 27 محافظة بنظام التعليم عن بعد، وذلك تيسيرا على الدارسين، وتسهيل نشر المنهج الأزهري في ربوع الوطن وإتاحة العلم الشرعي الوسطي لجميع الراغبين فيه بالمجان وبجودة تعليمية عالية، وعلى يد محاضرين من علماء الأزهر الشريف.

من جانبه، ثمّن الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، رغبة وحرص الدارسين على تعلم العلوم الشرعية، واصفاً إياهم بأنهم سباقين للخيرات مسترشدا بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم" من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين"، مؤكدا أهمية تعلم أمور الدين لاسيما العقيدة التى من خلالها يستقيم كل شىء فى الحياة.

من جهته ، صرح د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، بأن الإدارة العامة للجامع الأزهر أرسلت باحثيها إلى جميع فروع الأروقة الخارجية بالمحافظات لمتابعة سير الاختبارات ميدانيا، وفتح حلقة تواصل سريعة بين الدارسين وإدارة الجامع الأزهر.

من جانبهم ، وجه الدارسون الشكر لفضيلة الإمام الأكبر ، لإتاحة فرصة التعلم والالتحاق برواق العلوم الشرعية والعربية، كما أشادوا بحسن سير وتنظيم عملية الاختبارات وتوفير المادة العلمية للمناهج التي تبثها وحدة العلوم الشرعية والعربية على الصفحة الرسمية للجامع الأزهر، وقنوات التليجرام، وقناة الجامع الأزهر على اليوتيوب تسهيلا على الدارسين.

اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية

وانطلقت السبت الماضي، بالجامع الأزهر والمحافظات الخارجية فعاليات اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، حيث يؤدي ٢٠٤٠٠ دارسا، الاختبارات بالمرحلتين المتوسطة والتخصصية بجميع فروع الرواق الأزهري بالجمهورية.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، إنه من المقرر أن تنعقد الاختبارات لما يزيد عن ٢٠٤٠٠ دارسا، موزعة لجانهم على كافة محافظات الجمهورية، حيث يؤدي دارسو الرواق بكافة مراحله: التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية، اختباراتهم في ٢٧ مقرًا، وذلك تيسيرا عليهم.

من جهته، أضاف الدكتور هاني عودة ، أن فترة الاختبارات تمتد لمدة ٣٠ يومًا ، كما هو موضح بالجداول المرفقة، إذ يبلغ مجموع مواد الرواق في كافة مراحله وتخصصاته ١٥٠ مادة.

تأتي هذه الاختبارات برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من د. هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، ود. أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.

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وكيل الأزهر اختبارات الجامع الازهر جامعة الأزهر الرواق الأزهري

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