محافظ الوادي الجديد: أبناؤنا متعطشون للعلوم الشرعية من الرواق الأزهري

التقى اليوم الاثنين، الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد؛ لبحث سبل الاستفادة من الرواق الأزهري في المحافظة؛ حيث تستهدف المحافظة زيادة عدد الدارسين المقيدين من أبناء المحافظة بالرواق الأزهري في جميع أنشطته ومستوياته، والتي تشتمل على تحفيظ القرآن الكريم وتعليم التجويد والقراءات والعلوم الشرعية والعربية.

ووجه محافظ الوادي الجديد، الشكر للأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على جهوده في نشر العلوم الشرعية والعلمية، مؤكدا أن أبناء الوادي الجديد متعطشون للعلم الأزهري ويقبلون عليه بكثافة مطالبا بضرورة التوسع في مقرات الرواق الأزهري بمدن ومراكز المحافظة، لما يحظى به الأزهر الشريف من مكانة كبيرة في قلوب وعقول المواطنين بالوادي الجديد.

وفي ذات السياق صرح د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، بأنه سوف يتم نقل مطالب ومقترحات المحافظ إلى فضيلة الإمام الأكبر وفضيلة وكيل الأزهر الشريف، بشأن زيادة المقرات والتوسع في نشر العلم الأزهري الوسطي المعتدل، مشيرا إلى أن عدد الفروع الحالية بالوادي الجديد ٢٥ فرعا، وتضم ١٣٤١ دارسا برواق القرآن الكريم والتجويد، إضافة إلى ١٥٠ دارسا برواق العلوم الشرعية والعربية.

يأتي هذا برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، وبمتابعة الشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر.