اتجار بالدين.. المشرف على الرواق الأزهري ينتقد "تطبيق العمرة البدل"

شن الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على النشاط العلمي للرواق الأزهري، حملة نقد لاذع ضد إطلاق ابلكيشن أو تطبيق العمرة بـ 4 آلاف جنيه، وحالة الجدل بعد إطلاق داعية إسلامي بتطبيق أداء عمرة البدل بـ 4000 جنيه.

وقال عبدالمنعم فؤاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هناك من يريد الإتجار بالدين، ويتلاعب بمشاعر الفقراء، متابعا أن هناك ضوابط للحج و العمرة ولا يصح اعطاء أموال للعمرة.

وأضاف المشرف العام على النشاط العليمي الروق الازهري، أن هذا امر مبتدع وتعظيم شعائر أمرا في غاية الروعة، لافتا إلى أن ما يتردد بأداء للعمرة او الحج اون لاين بدعة.