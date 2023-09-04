غرامة تصل لـ3 ملايين جنيه.. تعرف على كل ما يتعلق بـ باركود العمرة

منعا للمشكلات التي يواجهها المعتمرين قبل السفر من القاهرة إلى مكة المكرمة، شددت وزارة السياحة على ضرورة حصول المسافرين المصريين لأداء مناسك العمرة على باركود العمرة الذي يؤكد على صحة تأشيرة العمرة وسلامة برنامج العمرة وإتمام حجز كل الخدمات الأخرى.

أهمية الباركود

ويعتبر باركود العمرة من أهم الإجراءات التي يجب الحصول عليها للمسافرين المصريين لأداء مناسك العمرة حيث أنه شرط أساسي للسماح بالسفر ودون باركود العمرة لن يتم السماح للمعتمر بالسفر خارج مصر، وفي إطار ذلك ننشر الرسوم وخطوات الاستخراج للمسافرين.

ويتيح باركود العمرة أيضا للجهات المسؤولة ولجان السياحة بالمطارات والمنافذ مراجعة تفاصيل الرحلة ومتابعة المعتمر منذ حجز رحلته وخلال السفر وحتى عودته، والتدخل لحل أية مشكلة تواجهه.

وتستعد شركات السياحة لإطلاق موسم رحلات العمرة 1445هـ، بعد اعتماد وزارة السياحة الشركات من البوابة المصرية للعمرة خلال الموسم الجاري 1445 هجريًا / 2023.

مدة صلاحية باركود العمرة

وشددت وزارة السياحة على المقبلين على العمرة خلال موسم 1445 هـ، ضرورة تأكيد صحة الباركود من بوابة العمرة قبل الذهاب إلى المنافذ المصرية، حتى لا يتسبب في عودة المعتمرين من المطارات.

كانت شركات السياحة كشفت عن مدة صلاحية باركود العمرة، خلال المواسم الماضية، حيث أصبحت صلاحية باركود العمرة التنظيمي الصادرة من البوابة المصرية للعمرة لمدة أسبوع فقط من تاريخ السفر الذي تمت مراجعته على بوابة العمرة.

وكشفت بوابة العمرة المصرية أن الحصول الباركود هو شرط أساسي للسفر، حيث تصل غرامة السفر بدون الحصول عليه إلى 3 ملايين جنيه، مؤكدة أنه يُمنع أي مواطن حاصل على تأشيرة العمرة من السفر إلا بعد الحصول على الباركود، لأنه يسهل الحصول على بيانات العملاء بسهولة، وفقًا لقانون بوابة العمرة المصرية رقم 72 لسنة 2021.

الاستعلام عن باركود العمرة

الاستعلام عن باركود العمرة من خلال بوابة العمرة المصرية على شبكة الإنترنت عبر موقعها الرسمي، من خلال اتباع الإجراءات التالية:

1- الدخول على بوابة العمرة المصرية على شبكة الإنترنت من هنا.

2- اختيار أيقونة "خدمة الاستعلام".

3- تسجيل رقم جواز السفر أو الرقم القومي.

4- الضغط على أيقونة "بحث جديد".

5- سيظهر مصير المتقدم سواء حصل على التأشيرة مضافا إليها باركود العمرة أم لا.